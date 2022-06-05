«شباب حتا» يحتفل بيوم الدراجات على طريقته الخاصة.. فيديو

المصدر: دبي-علي الظاهري

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احتفلت حتا باليوم العالمي للدراجة الهوائية عبر إطلاق مبادرة مجتمعية من تنظيم مجلس حتا للشباب بالتعاون مع شركة هابرز للدراجات الهوائية، وذلك بهدف توعية فئات المجتمع بأهمية رياضة ركوب الدراجات الهوائية وتحفيزهم على ممارستها بشكل يومي وجعلها أسلوب حياة، إلى جانب التوعية بأهمية ممارسة الرياضة وتأثيراتها الإيجابية على صحة الفرد وتجديد نشاطه.

وشهدت المباردة مشاركة ما يزيد على 150 فرداً من أهالي منطقة حتا الذين قاموا بتوزيع مستلزمات الأمن والوقاية من الشمس والمثلجات على الفئات العاملة الذين يستخدمون الدراجة الهوائية كوسيلة نقل، إضافة إلى صيانة دراجاتهم المتضررة دعماً وتقديراً لهم.

وأعرب محمد خليفة الكعبي مالك شركة هابرز للدراجات الهوائية، عن سعادته بتفاعل مختلف أفراد المجتمع مع المبادرة التي جاءت تحفيزاً لمستخدمي الدراجات الهوائية في المنطقة، حيث ساهمت المبادرة في رسم الابتسامة على وجوه العديد من الفئات المستهدفة فضلاً عن تشجيعهم على استخدام الدراجة الهوائية كخيار مناسب للتنقل، مشيراً إلى أن الدراجات الهوائية من الرياضات التي ازدادت شعبيتها سواء على مستوى الإمارات عموماً أو في حتا بصفة خاصة، مما يتطلب مواكبة هذا النمو والتطور عبر إطلاق مبادرات مستمرة خاصة بهذه الرياضة وممارسيها.

وأضاف الكعبي لـ «البيان الرياضي»، إن المبادرة المجتمعية جاءت لدعم كل شخص يستخدم الدراجة الهوائية للتنقل سواء كان ذلك بهدف لإنجاز مهمة أو للذهاب إلى العمل، وتمثل الدعم في المبادرة بطرق مختلفة قدمها المشاركون مثل بقول كلمة طيبة أو افساح الطريق لهم أو بتقديم الماء، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى القيادة العامة لشرطة دبي على المساهمة في نجاح الفعالية وإلى المصورين أحمد الكعبي وسيف الزعابي على تطوعهما في التغطية الإعلامية للمبادرة.

«شباب حتا» يحتفل بيوم الدراجات على طريقته الخاصة#البيان_الرياضي pic.twitter.com/WIBMAzJYpO — البيان الرياضي (@AlBayanSports) June 5, 2022

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