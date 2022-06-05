«حشيم 199» بطل «القفال 31»

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

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وقام الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بتسليم طاقم «حشيم 199»المجسم الذهبي ومفتاح سيارة، وطاقم القارب «أطلس 12» لمالكه النوخذة أحمد السويدي المجسم الفضي ومفتاح سيارة بينما نال طاقم السفينة «الوصف 87» لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وبقيادة النوخذة محمد الغشيش المري المجسم البرونزي ومفتاح سيارة.

وقدم رئيس نادي النصر مجسماً تراثياً لصاحب المركز الرابع السفينة «زلزال 25» لمالكها الشيخ زايد بن حمدان وبقيادة النوخذة محمد المرزوقي، ومجسماً تراثياً لصاحب المركز الخامس السفينة «هداد 116» لمالكها أحمد سعيد الرميثي وبقيادة النوخذة علي الرميثي.

نظم سباق« القفال 31» للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ورفعت اللجنة العليا المنظمة للسباق برئاسة أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أسمى آيات الشكر والتقديرإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على دعمه اللامحدود ورعايته الكريمة للنسخة 31 من السباق والتي حققت نجاحاًُ كبيراً مسجلة صفحة تميز جديدة في تاريخ البطولة الناصع.

أبطال «القمر»

وقدم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، دروعاً لنواخذة وأطقم السفن الخمس الأوائل التي عبرت أولاً خط نهاية المرحلة الأولى من جزيرة صير بونعير وحتى خط نهاية المرحلة قبالة جزيرة «القمر»، وهي السفن «حشيم 199»، و«الظفرة 125» الثاني و«زلزال 25» و«الشقي 96» و«الوصف 87».

وجرت مراسم تتويج أبطال النسخة 31 من سباق القفال في واجهة «دبي هاربور» بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وسيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وراشد ثاني العايل المهيري عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الرياضية، ومحمد عبدالله حارب المدير التنفيذي.

وتابع السباق معطياً إشارة البداية في الانطلاقة عند «صير بونعير» ورافعاً علم النهاية في «برج العرب» أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رئيس اللجنة المنظمة مع سيف جمعة السويدي يرافقهما الأعضاء إبراهيم سلطان الحداد، وراشد ثاني المهيري، وعيسى محمد الحاج ناصر، وجمال زعل بن كريشان المهيري وخالد علي البلوشي، كما تابع السباق محمد الشامسي أمين اتحاد الرياضات البحرية.

تهنئة

وقام الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، بتهنئة الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان مالك السفينة «حشيم 199» بقيادة النوخذة حسن عبدالله المرزوقي بالإنجاز الكبير الذي حققه طاقم السفينة والنتائج الباهرة لفريقه في منافسات السباق بتألق نواخذة السفن«زلزال 25» رابع السباق و«الظفرة 125»وصيف المرحلة الأولى، كما بارك للجنة العليا المنظمة للسباق وأسرة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على النجاح التنظيمي الكبير، مهنئاً النوخذة والبحارة بسلامة الوصول بعد المشاركة في الكرنفال الكبير.

سباق سريع

وحول تفاصيل «القفال 31» فإن «حشيم 199» نجح في وضع بصمة جديدة في تاريخ السباق العريق ليكون البطل 19 المتوج بأغلى البطولات وأعرقها منذ عام 1991، حيث تفوق على جميع المشاركين ووصل أولاً إلى خط النهاية، متفوقاً على باقي المشاركين ليصعد إلى منصة التتويج بفرحتين الأولى وصوله أولاً لجزيرة القمر، والثانية رفع الناموس الأغلى مع نهاية السباق.

تأخرت انطلاقة السباق لأكثر من ساعتين بسبب حالة البحر على ضوء قرارات اللجنة المنظمة بعد التشاور مع المتسابقين، وتميز بالإثارة حيث أظهر المشاركون مهارات فائقة في فن الإبحار من أجل توجيه السفينة والوصول بالسرعة المطلوبة ليكون التميز لطاقم «حشيم 199» الذي سبق الجميع إلى خط النهاية وظفر بالناموس الأغلى.

مفاجأة

وتمثلت المفاجأة في أداء السفينة «اطلس 12» والتي حققت المركز الثاني رغم أن طاقمها أنهى المرحلة الأولى في المركز السابع ليتقدم منتزعاً الوصافة بعد منافسة شرسة مع النوخذة الشاب محمد حمد مصبح الغشيش المري قائد السفينة«الوصف 87»والذي أنهى السباق في المركز الثالث متقدماً أيضاً من المركز الخامس، وتألق في «القفال 31»، طاقم السفينة«زلزال 25» والذي نجح في احتلال المركز الرابع بينما حل خامساً طاقم السفينة «هداد 116».

تعاون

حرصت اللجنة المنظمة لسباق القفال 31 على توجيه الشكر إلى شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية التي تسهم دائماً في إنجاح الفعاليات التي ينظمها النادي مشيدة بالتعاون الكبير من قبل المشاركين من نواخذة وبحارة الأمر الذي كان له الأثر في إنجاح التظاهرة.

فرحة

وأكد أبناء عبدالله محمد المرزوقي علو كعبهم في سباقات القوارب والسفن الشراعية المحلية بمختلف أنواعها حيث تألق في سباق«القفال 31» الأشقاء حسن ومحمد ومروان مع سفن الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وهي على التوالي «حشيم 199» البطل و«زلزال» رابع الترتيب العام وثالث مرحلة جزيرة القمر، و«الظفرة 125» وصيف المرحلة نفسها.

ورسم عيال المرزوقي صورة جميلة لدور الأسرة في تهيئة أبنائها لممارسة هوايتهم البحرية والإبحار مع الرياضات التراثية حيث صعد الوالد عبدالله المرزوقي رفقة أبنائه الأبطال على منصات التتويج مجدداً بعدما تصدروا المشهد في سنوات ماضية منها سباق العام الماضي الذي توج به طاقم السفينة«نمران 211».

وأبدى حسن المرزوقي سعادته الكبيرة بالتتويج مهدياً الفوز والناموس إلى الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان راعي الفريق، مشيداً بأداء الطاقم وتعاونهم الكبير خلال مراحل السباق والتي تصدرها منذ البداية.

وأشاد مروان عبدالله المرزوقي بتألق شقيقه في سباق القفال وتحقيقه اللقب الغالي حيث أصبح من الأبطال الكبار في سجل البطولة والتي سبق لمروان أن نال شرفها أكثر من مرة فيما كان لشقيقهما علي نصيب من الفوز في العام الماضي.

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