محمد بن منصور بن زايد يتوج إلياس حبيب بالذهبية

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

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توج الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان، لاعب منتخبنا، إلياس حبيب، بذهبية تحت 81 كغم، للكبار بمونديال «المواي تاي»، بعد تغلبه على ليفاداري «مولدوفا»، ومنحت الذهبية، الإمارات الوصافة.

وتلقى الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان هدية تذكارية من براسان وانقراتانا ممثل نائب رئيس مجلس الوزراء التايلاندي، ضيف البطولة، فيما حضر مراسم التتويج، طارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد، مدير البطولة، وعدد من أعضاء الاتحاد الدولي والآسيوي وضيوف البطولة، وحقق منتخبنا الوصافة برصيد 5 ذهبيات، و4 فضيات، و3 برونزيات، وجاءت تايلاند في الصدارة «8 ذهبيات و5 فضيات وبرونزيتان»، وحل المغرب ثالثاً «5 ذهبيات وفضيتان و6 برونزيات».

نتائج

وشهدت منافسات اليوم الختامي للبطولة التي استضافها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ بدعم من مجلس أبوظبي وإشراف الاتحاد الدولي للمواي تاي، فوز المغربي يوسف اساويك بذهبية وزن تحت 71 كغم ليضيف الميدالية الخامسة لمنتخب بلاده، ونال الإيراني مسعود المالكي ذهبية وزن تحت 63 كغم التايلاندي اريونغ بذهبية تحت 67 كلغ والأمريكي اروون بذهبية وزن تحت 76كغم البولندي راغوس بذهبية 91 كغم.

وكان منتخب شباب الإمارات للمواي تاي نال لقب بطولة العالم للشباب «تحت 23 عاماً»، في إنجاز تاريخي لرياضة الإمارات.

بصمة

وأكد ستيفان فوكس أمين عام الاتحاد الدولي للمواي تاي أن رياضة المواي تاي تسير بخطى قوية للظهور في الأولمبياد المقبل في أول مشاركة لها، مشيراً إلى أن خطوات بسيطة تفصل اللعبة على الظهور في المحفل العالمي الرياضي الكبير، وقال: رئاسة عبدالله النيادي للاتحاد الآسيوي في الدورة الجديدة ستضيف الكثير من النجاحات للعبة على المستوى الآسيوي، لما عرفناه عن النيادي بتميزه في عمله، وأثق بأنه ستكون له بصمة واضحة للمواي تاي في القارة الآسيوية.

وأضاف: تابعنا ضمن بطولة العالم الحالية في أبو ظبي 2022 مشاركة العديد من اللاعبات، وهي من معايير الظهور في الأولمبياد، ونسعى جاهدين لتحقيق جميع شروط المشاركة الإيجابية في الأولمبياد القادم في لوس انجليس 2028.

وأكد الأمين العام أن بطولة العالم الحالية في أبوظبي تعد من أنجح البطولات، لما شهدته من تطور كبير على المستوى الفني للعبة، بالإضافة إلى التنظيم الممتاز للبطولة على المستوى الإداري، مشيراً إلى أن ذلك ليس بمستغرب على دولة الإمارات التي شهدت تطوراً ملحوظاً على جميع الأصعدة، متمنياً أن تستضيف الإمارات بطولات أخرى عديدة.

شكر

وهنأ طارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد أمين عام الاتحاد العربي للمواي تاي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمواي تاي مدير البطولة العالم، الاتحاد الدولي للعبة بنجاح المونديال، وأكد أن جميع المنتخبات تركت انطباعاً جيداً في البطولة، وشكر المهيري المتطوعين الذين كان لهم دور واضح في نجاح البطولة، مشيراً إلى أنهم ثمرة من ثمرات العمل التطوعي الذي اشتهرت به الدولة في مختلف الفعاليات، وقال: إن ظهور منتخبات عربية على منصة التتويج يعد من نجاحات البطولة، على أمل أن نشهد قريباً منتخبات عربية أكثر في البطولات المقبلة.

وأشار طارق المهيري إلى أن انتشار المواي تاي في الدول العربية من شأنه أن يفرز العديد من الأبطال العرب للمشاركة في البطولات الإقليمية والدولية وبالتالي الفوز بالألقاب وحصد الميداليات.

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