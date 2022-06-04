الجزيرة يخسر البداية في «خليجية اليد» والتعويض أمام الكويت

المصدر: متابعة - فائز بجبوج وأحمد عبد اللطيف

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خسر فريق الجزيرة أمام الأهلي القطري 26 - 28، في ضربة البداية ببطولة الأندية الخليجية 38 لأبطال الكؤوس لكرة اليد، والتي تحتضنها الكويت حالياً، وحسم الأهلي القطري المباراة لصالحه في الدقائق الأخيرة، ووصل الفريقان إلى نتيجة التعادل 22 - 22 في الشوط الثاني، وتبقى فرصة الجزيرة قائمة لبلوغ الدور قبل النهائي للبطولة، في حال فوزه في مباراته الثانية غداً «الأحد»، أمام الكويت، كما يواجه مسقط العماني، الاثنين المقبل.

من ناحية أخرى، أكد نبيل عاشور رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة اليد، عضو اللجنة الفنية لبطولة الأندية الخليجي، أن البطولة تشهد منافسة كبيرة على المراكز الأولى، وظهر هذا الأمر خلال مواجهات الافتتاح الثلاث، والتي كشفت عن المستويات المتميزة للفرق، وقال: الأندية تسعى إلى تحقيق أول لقب خليجي، بعد غياب أكثر من 5 سنوات، كما أن أغلب الفرق الخليجية لديها استحقاق آسيوي مقبل، بالمشاركة في البطولة الآسيوية للأندية المقررة بالهند 18 الجاري، وهو ما يجعلها تسعى إلى تقديم أفضل أداء، واختبار جاهزيتها الفنية والبدنية، من خلال المشاركة في البطولة الخليجية الحالية، كما أن السماح بمشاركة المحترفين الأجانب في «خليجي الأندية»، يسهم في الارتقاء بالمستوى الفني، وسيكون عامل جذب لمحبي كرة اليد.

وأضاف: تم شرح نظام البطولة خلال الاجتماع الفني، والآلية التي تم خلالها توزيع الفرق في جدول المباريات، بالإضافة إلى الاتفاق على ألوان القمصان التي سترتديها الأندية المشاركة في جميع المباريات، وكان التوافق السمة العامة، ويوجد تعاون كبير من الوفود والأجهزة الإدارية والفنية للأندية.

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