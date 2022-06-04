سيليو أول المنطلقين في افتتاحية مونديال زوارق الفورمولا 1 بفرنسا

المصدر: ماكون – فرنسا

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ضمن منافسات السباق الرئيسي للجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 في نهر مدينة ماكون الفرنسية، وبمشاركة 17 زورقاً في مقدمتها زوارق الإمارات فريقا «أبوظبي والشارقة»، زورق أبوظبي 5 بقيادة ثاني القمزي، وزورق أبوظبي 6 بقيادة شون تورنتي، وزوارق الشارقة 11 بقيادة سامي سيليو وفيرديناند زيندبيرجن ومشاركة كوكبة من نجوم الزوارق في هذه البطولة وأبطال العالم.

حلق زورق الشارقة 11 بقيادة الفنلندي سامي سيليو لقب الزمن الأفضل من خلال سباق السرعة والذي أقيم ضمن منافسات اليوم السبت في أجندة الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، بعد أن حقق زمناً وقدره 32.02 ثانية في مسار السباق، في حين حل ثانياً زورق أبوظبي 6 بقيادة شون تورنتي والذي أحرز زمناً وقدره 32.31 ثانية وحل في المركز الثالث زورق أبوظبي 5 بقيادة ثاني القمزي بزمن وقدره 32.55 ثانية، ولتكون انطلاقة المراكز الثلاثة الأولى إماراتية في السباق الرئيسي والذي ينطلق الأحد.

وكان الحدث الأبرز من خلال التصفيات انقلاب زورق الشارقة 12 بقيادة فرديناند زيندبيرجن والذي كان أحد المتأهلين الستة للتصفيات الثالثة والنهائية، وشهدت تصفيات السرعة تراجع مركز حامل لقب البطولة السويدي جوناس آندرسون والذي حل في المركز السابع لكي يخرج في ثاني تصفيات سباق أفضل زمن.

من جهته، يسعى ثاني القمزي نجم الإمارات ونادي أبوظبي البحري إلى اقتناص فرصة ذهبية هذا الموسم بالمنافسة على لقب العالم والفردي بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من اللقب الموسم الماضي، الذي أحرز فيه المركز الثاني والوصافة في آخر جولة وبفارق نقطة عن حامل اللقب السويدي جوناس آندرسون والذي يشارك هذا الموسم أيضاً للدفاع عن لقبه.

ويؤكد ثاني القمزي قائد زورق أبوظبي 5 اكتمال استعداداته لخوض منافسات الجولة والدخول في التحدي القوي في بداية الموسم من أجل حصد أول رصيد من النقاط خاصة مع دخوله للموسم الرابع والعشرين له على التوالي في هذه البطولة العالمية.

وفيما يتعلق بالاستعدادات قال القمزي:دخلنا قبل أسبوعين تدريبات على مسار مشابه لهذا المسار، وبالتالي مستعدون من أجل المنافسة ولدينا أفضلية على بقية المشاركين في ذلك، أتمنى أن أوفق مع شون اليوم في صعود المنصة معاً.

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