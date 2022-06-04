برعاية ودعم حمدان بن محمد.. رحلة «القفال 31» تنطلق

المصدر: البيان

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برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، انطلق صباح اليوم، سباق «القفال 31» للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، في ختام فعاليات الموسم الرياضي البحري 2021 - 2022.

وتأتي الرعاية الكريمة من سمو ولي عهد دبي للعام الثاني على التوالي، إيماناً منه بأهمية الحفاظ على ماضي الآباء والأجداد وتحفيزاً للأجيال من مختلف شرائح المجتمع على المشاركة والتمسك بالموروث الشعبي، واستكمالاً للرسالة التي أرساها، المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، مؤسس الحدث عام 1991.

ويشارك في السباق 118 سفينة تنطلق من نقطة البداية قبالة جزيرة صير بونعير في عمق الخليج العربي، نحو خط النهاية في دبي قبالة فندق برج العرب، لمسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً، تمر خلالها بنقطة خط النهاية المرحلة الأولى قبالة جزيرة القمر.

وأكملت اللجنة المنظمة للسباق برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، كافة التجهيزات بالتنسيق مع الشركاء من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية لتنظيم التظاهرة الكبيرة والتي تجمع ما يصل إلى 3000 شخص.

ورصدت اللجنة المنظمة للسباق جوائز مالية كبيرة للمشاركين تصل إلى 12 مليون درهم، علاوة على 3 سيارات فارهة تقدم إلى أصحاب المراكز الثلاثة الأولى. وشهدت سواحل جزيرة صير بونعير في اليومين الماضيين تجمعاً فريداً بعد اكتمال وصول جميع السفن المشاركة واللجان المنظمة والمعاونة استعداداً لبدء الملحمة، اليوم السبت، حيث تصطف 118 سفينة وتبحر من أجل المنافسة على المراكز الأولى والصعود ضمن الخمسة الكبار إلى منصة التتويج.

شاهد..



أحمد سعيد بن مسحار، رئيس مجلس إدارة نادي #دبي الدولي للرياضات يعطي شارة انطلاق سباق القفال بمشاركة 118 سفينة قبالة جزيرة صير بونعير#القفال_31#سباق_القفال#البيان_الرياضي pic.twitter.com/dooHXsZRNc — البيان الرياضي (@AlBayanSports) June 4, 2022

السفن تأخذ مسارها نحو جزيرة القمر لمسافة 26 ميلا بحريا ضمن المرحلة الأولى للسباق#القفال_31#سباق_القفال#البيان_الرياضي pic.twitter.com/mcjTRTtaWl — البيان الرياضي (@AlBayanSports) June 4, 2022

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