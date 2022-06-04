الجزيرة يلتقي الأهلي القطري في انطلاق خليجية أندية اليد بالكويت

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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يخوض في الرابعة عصر اليوم السبت فريق كرة اليد بنادي الجزيرة الإماراتي مباراته الأولى أمام فريق الأهلي القطري في بداية مشوار الفريقين ضمن المجموعة الأولى في انطلاق منافسات البطولة الخليجية 38 للأندية أبطال الكؤوس والتي تحتضنها دولة الكويت الشقيقة وتحتضنها صالة الشيخ سعد العبد الله الصباح الرياضية خلال الفترة من الرابع ولغاية الثاني عشر من الشهر الجاري، وتشهد مشاركة 7 فرق تم تقسيمهم لمجموعتين، ضمت الأولى فرق أندية الجزيرة والأهلي القطري والكويت الكويتي ومسقط العماني، بينما ضمت الثانية أندية السالمية الكويتي ومضر السعودي والنجمة البحريني.

وتعقب مباراة منتخبنا مباراتان الأولى تجمع بين فريقي السالمية الكويتي وتتبعها المباراة الثالثة ويلتقي فيها فريقا الكويت الكويتي ومسقط العماني.

اطمئنان وجهوزية

اكد عوض هويشل اليعقوبي مشرف كرة اليد بنادي الجزيرة رئيس بعثة فخر ابوظبي المشاركة في البطولة خلال اتصال هاتفي مع "البيان الرياضي" جهوزية الفريق الذي يضم 15 لاعبا يجمع بين الخبرات والعناصر الشابة إضافة إلى اللاعبين الثلاثة المحترفين وفق اللوائح الفنية للبطولة، وثمن الالتزام الكبير والعزيمة التي تسود أروقة الفريق قبل المشاركة في البطولة وترجمها اللاعبون على ارض صالة البطولة خلال الحصتين التدريبيتين اللتين خاضهما الفريق منذ أن وصلت بعثتنا قبل يومين لأرض الكويت الشقيقة، قبل انطلاق المنافسات الرسمية، حيث سيخوض فريقنا مبارياته الثلاث في الدور الأول للبطولة على مدار ثلاثة أيام متتالية.

محطة عبور

وأضاف أن مباراتنا اليوم تمثل المحطة الأهم لنا في البطولة والتي سيخوضها أبناؤنا بطموحات وآمال تحقيق الفوز مع احترامنا للفريق المنافس، وسيمثل الفوز بوابة العبور للدور قبل النهائي للبطولة.

وأضاف أن المدير الفني للفريق التونسي وليد بن عمر والجهاز الإداري بقيادة صلاح اليدين قد أعربوا عن بالغ سعادتهم لما لمسوه من اللاعبين بتنفيذ كافة الخطط التي تم تنفيذها على ارض الواقع إلى جانب عملية الانسجام الكامل بين صفوف الفريق، وهذا يبعث على التفاؤل بتمثيل مشرف للعبة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووجه في نهاية حديثة الشكر للجنة التنظيمية الخليجية وللاتحاد الكويتي لكرة اليد وللجنة المنظمة للبطولة، مثمناً الجهود الكبيرة التي قدمت لجميع الوفود المشاركة في هذا المحفل الخليجي.

أبناؤنا بقلب البطولة

ويحسب لأبناء الإمارات تواجدهم في هذا المحفل الخليجي إضافة إلى فريق الجزيرة يتواجد نبيل محمد بن عاشور رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد عضواً في اللجنة الفنية للبطولة والطاقم التحكيمي المكون من علي جعفر ومحمد جمعة ضمن قائمة حكام البطولة.

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