اتحاد الرماية يختتم «اختبارات التقييم» اليوم

المصدر: (دبي - وام)

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يختتم اتحاد الإمارات للرماية اليوم وغداً اختبارات تقييم رماة المنتخب الوطني الأول الذين ينتظر أن يمثلوا الدولة في البطولات المقبلة، وفق معايير وضعتها اللجنة الفنية وأقرها مجلس الإدارة.

وتتركز المعايير على تحقيق الرامي 372 طبقاً من أصل 400 طبق كي يصبح مؤهلاً للمشاركة باسم الدولة في البطولات الرسمية الخارجية للاتحاد، ويجري التقييم اليوم في نادي «ند الشبا للرماية» برماية 200 طبق.

وكانت نتائج التقييم الأول أسفرت عن انفراد الرامي وليد أحمد العرياني بالصدارة برصيد 195 من أصل 200 طبق، وتلاه يحيى سهيل المهيري (194 طبقاً) وحمد أحمد بن مجرن (192 طبقاً) وعبد الله محمد بوهليبة (191 طبقاً) وظاهر العرياني (190 طبقاً) ومشعل البناي (182 طبقاً)، وتساوى في المركز السابع الأخير كل من الراميين سيف الشامسي وأحمد يحيى الحمادي برصيد 179 طبقاً. وأكد ربيع العوضي نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة الفنية، أن الاتحاد بهذا التقييم يكون قد رسم خارطة طريق للرماة المؤهلين للمشاركة في البطولات الخارجية المقبلة.

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