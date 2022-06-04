11 ميدالية للإمارات في مونديال «المواي تاي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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حقق منتخب الإمارات إنجازاً جديداً ببطولة العالم للمواي تاي «أبوظبي 2022»، وفاز بـ11 ميدالية بمنافسات فئة الشباب تحت 23 سنة، منها 4 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية، فيما يلعب إلياس حبيب علي، لاعب منتخبنا اليوم على ذهبية تحت 81 كغم في ختام فئة الكبار، أمام بطل مالديفيا ليفاداري.

وحقق الميداليات الذهبية لمنتخبنا للشباب كل من محمد مرضي بفوزه على التايلاندي فارادان في وزن 67 كغم ليضيف إنجازاً جديداً بعد تأهله لـ «الألعاب العالمية» في برمنغهام، ومريم شالغومي بفوزها على البحرينية رايان غيماريش، وعماد يوسف بفوزه على البرتغالي سانتوس، ومحمد التويزي بفوزه على الأردني أحمد العواس، ونال الميداليات الفضية كل من إبراهيم بلال وأحمد الظاهري، وزينب بوحمدة وسلامة الجنيبي.

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