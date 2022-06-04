تتويج ٥ نجوم للأبطال في «دبي هاربور»

المصدر: (دبي - البيان)

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تحتضن واجهة دبي هاربور، قرية «القفال 31» الخاصة باستقبال كبار الشخصيات ومقر استوديو قنوات مؤسسة دبي للإعلام، إضافة إلى جناح معرض «حكاية الدانة».

وجهزت اللجنة المنظمة للسباق ساحة كبيرة لاستقبال الجمهور وطلائع السفن الواصلة إلى خط النهاية، حيث يقام تتويج 5 نجوم لأبطال السباق بعد نهاية الحدث مباشرة، وأعدت اللجنة المنظمة منصة خاصة بهذا الحدث للفائزين.

حيث سيتم تتويج الخمسة الأوائل الواصلين إلى خط نهاية المرحلة الأولى من جزيرة صير بونعير وحتى جزيرة القمر، يعقب ذلك تتويج الخمسة الأوائل في الترتيب العام للسباق، وتسليم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مفاتيح السيارات.

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