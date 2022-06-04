«حكاية الدانة».. قطع لؤلؤ نادرة

المصدر: دبي - البيان

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يقام معرض «حكاية الدانة» في «دبي هابور»، بإشراف مصطفى الفردان الباحث في التراث البحري ومالك مؤسسة القفال للفعاليات المتخصصة، بهدف إبراز الموروث البحري. وكشف مصطفى الفردان أن الجمهور سيتعرف إلى معلومات عن تاريخ الغوص ومدى ارتباطه بإرث الآباء والأجداد. وقال: سيتم عرض قطع نادرة من اللؤلؤ لتي حصل عليها أهل البحر منذ مئات السنين، وحرصت «القفال للفعاليات» على اقتنائها من المزادات العالمية، كما تعرض معدات الطواش «العدة» الكاملة التي تشمل الميزان والكتاب والطوس، إضافة إلى معدات الغواص وصور تحكي قصة رحلات الغوص وتجارة اللؤلؤ.

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