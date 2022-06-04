عائلة المرزوقي تنافس بـ ٤ سفن

المصدر: دبي - البيان

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تنافس عائلة المرزوقي بأربع سفن في «القفال 31» بطموح معانقة اللقب الغالي.

وأكد مروان عبد الله المرزوقي، نوخذة السفينة الظفرة 125 لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، أن اهتمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، دافع لجميع المشاركين في السباق الكبير من أجل تحقيق التفوق. وأكد المرزوقي أن تشجيع ومتابعة الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان للفريق تحفز الطاقم في السفينة «الظفرة 125» وأيضاً «حشيم 199» بقيادة شقيقه حسن، وحامل اللقب في النسخة رقم 30 السفينة «نمران 211» بقيادة شقيقه علي، و«زلزال 25» بقيادة شقيقه محمد لتقديم أفضل أداء والمحافظة على اعتلاء منصات التتويج.ووجه المرزوقي الشكر إلى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية واللجنة العليا المنظمة برئاسة أحمد سعيد بن مسحار على الجهود والمتابعة والعمل لإنجاح العرس البحري التراثي الكبير.

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