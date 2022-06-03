افتتاح نادي «بادل إيه إي» في الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

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افتتح الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، نادي «بادل إيه إي» للتنس في الشارقة، الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى الإمارات، ويضم 13 ملعباً داخلياً و3 ملاعب خارجية، بالإضافة إلى غرف علاجية للاعبين، ويوفر النادي جميع الخدمات والمرافق التي يحتاجها اللاعبون والجمهور ضمن مواصفات عالمية، ويتسع النادي لأكثر من 400 شخص لمشاهدة المباريات، وأصبح عدد الملاعب الكلية للنادي والموزعة على الشارقة ودبي وأبوظبي 32 ملعباً، كما يشرف على النادي نخبة من المدربين المؤهلين ومن ذوي الخبرات المميزة.

واطلع الشيخ طارق بن فيصل القاسمي على مرافق وقاعات النادي، وقام بتقديم الجوائز للفائزين في البطولة التي تمت بمناسبة الافتتاح الرسمي للنادي.

وقال الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، إن اللعبة أبرزت نجوماً عدة، ونحن نبذل جهودنا من أجل أن نصل إلى العالمية.

وقال عيسى هلال، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، سعداء بافتتاح نادي البادل تنس في الشارقة، والذي يشكل قيمة مضافة لهذه الرياضة المتنامية والدولة، ويتوفر بالنادي كل ما يحتاجه اللاعب والجمهور، ما يشكل دافعاً كبيراً لمحبي اللعبة للاستمتاع بها.

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