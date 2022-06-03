المرزوقي: «أبيض الصالات» يتطلع إلى فك عقدة عُمان

المصدر: الكويت – أحمد عبداللطيف

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وصلت بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات إلى الكويت، استعداداً للمشاركة في بطولة غربي آسيا الرابعة لكرة الصالات، بمشاركة 8 منتخبات، ويلعب منتخبنا بالمجموعة الثانية، ومعه عُمان ولبنان والبحرين.

فيما تضم المجموعة الأولى الكويت (المستضيف) وفلسطين والسعودية والعراق، ويفتتح «الأبيض» مشواره في البطولة غداً «الأحد» بمواجهة منتخب عُمان، صالة نادي النصر الكويتي ويلتقي منتخبا لبنان والبحرين يومي 7 و9 الجاري، وتُقام مباراتا نصف النهائي 11 يونيو،، والنهائي 13 منه، ويترأس بعثة منتخبنا عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات وضمت 14 لاعباً.

وأكد عبدالرؤوف المرزوقي مدرب منتخبنا جهوزية «الأبيض» لخوض المنافسات وقال: رغم الغيابات، فلدينا طموح التأهل إلى الدور قبل النهائي والمنافسة على اللقب، وعناصر الشباب قدموا أداء جيداً أثناء منافسات دورة الألعاب الخليجية رغم سوء التوفيق الذي واجهنا في بعض المباريات وحرمنا الفوز الذي كان من الممكن أن يمنحنا ميدالية وأتوقع منهم تقديم مستوى جيد لتكون كأس غربي آسيا بداية تغيير الصورة.

وأضاف: نتطلع إلى فك عقدة عُمان إذ خسرنا مرتين منها، في تصفيات غربي آسيا ودورة الألعاب الخليجية، ولكن المواجهة الثالثة غداً لها حسابات أخرى ونأمل الفوز من خلال تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المواجهتين السابقتين، فالتفاصيل الصغيرة في المباراة من الممكن أن تغير النتيجة وخاصة أن المنتخبات الخليجية كتاب مفتوح والجميع يعلم كل صغيرة وكبيرة عن المنافسين والمجموعة تضم ثلاثة منتخبات خليجية متقاربة المستوى.

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