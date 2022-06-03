الجزيرة والأهلي القطري في افتتاح «خليجي 38» لليد

ت + ت - الحجم الطبيعي

يفتتح فريق الجزيزة غداً السبت منافسات المجموعة الأولى بالنسخة 38 لبطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس لكرة اليد، بمواجهة الأهلي القطري، فيما يلعب الكويت مع مسقط العماني بالمجموعة نفسها، ويلعب السالمية الكويتي ومضر السعودي في المجموعة الثانية، التي تضم أيضاً النجمة البحريني.

تستضيف الكويت البطولة، التي ستستمر حتى 12 الجاري، وتقام المنافسات بنظام الدوري من دور واحد، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، الذي يقام الخميس المقبل.

واختتم فخر أبوظبي تدريباته في الخامسة والنصف على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله تحت إشراف المدرب التونسي وليد بن عمر، الذي ركز على اختيار التشكيلة المناسبة التي تسهم في الخروج بنتيجة إيجابية، وتكون حافزاً للتأهل للدور قبل النهائي، خاصة أن قائمة اللاعبين الموجودين في البطولة تجمع بين عناصر الخبرة والشباب.

وأكد نواف الجريد، مدير البطولة، أن اللجنة المنظمة أكملت كافة تحضيراتها لأفضل انطلاقة للبطولة الخليجية، وقال: «نأمل إقامة طيبة لأشقائنا من دول مجلس التعاون، ونسعد بوجودهم في بلد الصداقة والسلام، ونتوقع بطولة ناجحة تنظيمياً وفنياً، والجميع فائز بها، ولا يوجد خاسر في لقاء الأشقاء».

وأشار الجريد إلى أن اللجنة المنظمة برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة نادي الكويت بدر العصيمي، هيأت جميع السبل لضمان أفضل مشاركة للأندية الخليجية. (الكويت – أحمد عبداللطيف)

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز