118 سفينة تشارك في النسخة الـ31 لسباق "القفال"

المصدر: وام

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ينطلق في تمام الساعة السادسة من صباح الغد سباق "القفال" للسفن الشراعية المحلية 60 قدما في نسخته الـ31، والذي يقام برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في ختام فعاليات الموسم الرياضي البحري 2021-2022.

وتأتي الرعاية الكريمة من سمو ولي عهد دبي للعام الثاني على التوالي، إيمانًا منه بأهمية الحفاظ على ماضي الآباء والأجداد وتحفيزًا للأجيال من مختلف شرائح المجتمع على المشاركة والتمسك بالموروث الشعبي، واستكمالًا للرسالة التي ارساها، المغفور له له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، مؤسس الحدث عام 1991.

ويشارك في السباق 118 سفينة ينطلقوا من نقطة البداية قبالة جزيرة صير بونعير في عمق الخليج العربي، نحو خط النهاية في دبي قبالة فندق /برج العرب/ لمسافة تزيد عن 50 ميلا بحريا يمرون خلالها بنقطة خط النهاية المرحلة الأولى قبالة جزيرة القمر.

وأكملت اللجنة المنظمة للسباق برئاسة أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كافة التجهيزات بالتنسيق مع الشركاء من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية لتنظيم التظاهرة الكبيرة والتي تجمع ما يصل الى 3000 شخص.

ورصدت اللجنة المنظمة للسباق جوائز مالية كبيرة للمشاركين تصل إلى 12 ميلون درهم، علاوة على ثلاث سيارات فارهة ستقدم إلى أصحاب المراكز الثلاث الأوائل.

وشهدت سواحل جزيرة صير بونعير في اليومين الماضيين تجمعا فريدا بعد اكتمال وصول جميع السفن المشاركة واللجان المنظمة والمعاونة استعدادا لبدء الملحمة في السادسة من صباح غد حيث تصطف 118 سفينة وتبحر من أجل المنافسة على المراكز الأولى والصعود ضمن الخمسة الكبار الى منصة التتويج.

ومن جانبه أكد أحمد سعيد بن مسحار أن استمرار هذا الحدث والكرنفال الشعبي البحري التراثي يعكس اهتمام وحرص القيادة الرشيدة على إحياء ماضي الآباء والأجداد والمحافظة على الموروث الشعبي بتحفيز الأجيال المتعاقبة على المشاركة في مثل هذه التظاهرات التراثية، ناقلاً إلى النواخذة والبحارة المشاركين في النسخة رقم 31 أمنيات اللجنة العليا المنظمة ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتوفيق.

فيما أكد محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو اللجنة العليا المنظمة للسباق ان النشرة البحرية ليوم غد السبت مبشرة إلى حد كبير خاصة في ظل استقرار البحر في الأيام الماضية مما يعطى مؤشرات جيدة تساعد جميع المشاركين في الوصول الى خط النهاية في توقيت جيد.

وأشار محمد حارب الى ان اللجنة المنظمة للسباق تعمل على تنفيذ توجيهات سمو راعي الحدث فيما يتعلق بتحقيق مبدأ الامن والسلامة لجميع المشاركين، مشيرا الى ان اللجنة ظلت تراقب كافة التقارير الخاصة بالأرصاد الجوية في الفترة الماضية من أجل إنجاح هذه التظاهرة.

يذكر أن واجهة دبي هاربور ستحتضن قرية /القفال31/ الخاصة باستقبال كبار الشخصيات، إضافة الى جناح معرض /حكاية الدانة/، كما جهزت اللجنة المنظمة ساحة كبيرة لاستقبال الجمهور وطلائع السفن الواصلة إلى خط النهاية حيث سيتم تتويج ابطال السباق بعد نهاية الحدث مباشرة.

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