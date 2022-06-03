منصور بن محمد: مكانة متميزة للإمارات على خارطة الرياضة العالمية

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، مواصلة العمل والتعاون مع المؤسسات الرياضية الوطنية، لتطوير القطاع الرياضي على مستوى الدولة، بما يعزز مكانة الدولة الرياضية على المستوى الدولي، في ظل المكاسب الكبيرة التي حققتها على مدار السنوات الماضية، من خلال استضافة الفعاليات الرياضية العالمية، وصناعة الأحداث الكبرى.

وأكد سموه، أن دبي ودولة الإمارات، أصبحت وجهة مفضلة لنجوم الرياضة العالمية، ومقراً لمعسكرات كبرى المنتخبات الدولية، حيث تقدم عدد من المؤسسات العالمية في عدد من الدول المتقدمة رياضياً، إلى جانب اتحادات دولية، طلبات رسمية لإقامة بطولات دولية وعالمية ومعسكرات تدريبية لمنتخباتهم في الدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة بتشكيلته الجديدة، برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وحضور معالي مطر الطاير نائب رئيس المجلس، والأعضاء هالة يوسف بدري، سامي القمزي، محمد الكمالي، مريم الحمادي، موزة المري، سعيد حارب أمين عام المجلس، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس.

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم: يضطلع مجلس دبي الرياضي بمسؤولياته، في إطار دوره الوطني في نشر ممارسة الرياضة وتطويرها، والمساهمة في تطوير المشهد الرياضي الإماراتي، بالتعاون والتكامل مع المؤسسات الرياضية الوطنية، وهو ما كانت له نتائج واضحة في استضافة بطولات عالمية عديدة خلال الفترة الماضية، وسنواصل العمل في هذا المجال، لخدمة الوطن، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة.

وأشار سموه إلى حرص المجلس على تنظيم النسخة 31 من سباق القفّال، وفق أعلى معايير التميز والجودة، كونه يمثل ملحمة بحرية وطنية، ويعد أهم سباق للسفن الشراعية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسيراً على نهج المغفور له بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، المؤسس للحدث، وأيضاً حفاظاً على تراثنا الرياضي عموماً، والبحري خصوصاً.

واستعرض الاجتماع تقرير أداء أندية دبي خلال الموسم الرياضي 2021 - 2022، والنتائج التي حققتها فرق الأندية على مستوى جميع الرياضات والفئات، كما تم الاطلاع على تقرير «مجمّع حمدان الرياضي»، الذي يستضيف البطولات المحلية والدولية في السباحة والرياضات المائية، ومختلف الرياضات، كونه مصمماً لاستضافة بطولات عالمية، بعد تغطية أرضيته، كما أنه المقر الرسمي للعديد من الأكاديميات ، ويستضيف معسكرات لمختلف الأندية والفرق العالمية.

ووجّه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، باستمرار قيام المجمّع بدوره الوطني والعالمي، والاستفادة القصوى من إمكاناتخ الكبير كما تم الاطلاع على تقرير صيانة مجمّع حمدان الرياضي، واستاد الوصل ،وتقارير جهاز الرقابة المالية، حول الأداء المالي لأندية دبي، ودراسة تحقيق الاكتفاء الذاتي لها ضمن أجندة المجلس التنفيذي، ومجلس الشؤون الاستراتيجية في دبي، كما استعرض مجلس الإدارة، تقارير لجان المجلس، وعدداً من المواضيع التي تخص أندية دبي، وتشكيل مجالس الإدارات، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

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