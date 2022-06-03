محمد بن سلطان بن خليفة: نثق في تحقيق إنجاز بمونديال الزوارق

المصدر: أبوظبي - وام

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وجّه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، التحية والمؤازرة إلى الفرق الإماراتية (أبوظبي للزوارق السريعة - الشارقة) المشاركة في الجولة الأولى لبطولة العالم لزوارق الفورمولا1، التي تنطلق أولى جولاتها اليوم في مدينة ماكون الفرنسية.

وأكد الشيخ محمد بن سلطان أن مشاركة فريق أبوظبي تمثل طموحاً جديداً من أجل الفوز بالألقاب في البطولات العالمية بمحطاتها المختلفة والمحطات المختلفة، وقال: ثقتنا بلا حدود في فرق الإمارات لتحقيق إنجازات كبرى كما عودتنا من قبل، وننتظر من مشاركة الفريقين تحقيق المراكز الأولى، وصعود منصات التتويج التي يعرفونها جيداً، لتكون استمراراً للصفحات المضيئة التي يكتبها الفريقان في سجل إنجازات الرياضة البحرية للإمارات.

ونوه الشيخ محمد بن سلطان إلى أن فريق أبوظبي يضم مواهب مميزة وكوادر وطنية مؤهلة للوصول للمنصات، وقال: يزخر الفريق بالعديد من أبطال البحر الذين مثلوا الإمارات في السنوات الماضية، وحققوا الكثير من الألقاب، والآن ننتظر منهم الاستمرار على نفس النهج والتفوق الذي عهدناه في مواسم سابقة في كافة البطولات الدولية.

وأكد الشيخ محمد بن سلطان على القيمة الكبيرة التي يمثلها فريق أبوظبي للرياضات البحرية الإماراتية من خلال إنجازاته العالمية السنوية التي تضمن حضوراً قوياً لاسم الإمارات على الساحة الرياضية العالمية، وأن عطاء الفريق مستمر في إنتاجه للكوادر المبدعة.

بداية

ويبدأ الفريقان مشوارهما اليوم في بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 حيث تبدأ إجراءات الفحص الفني والتسجيل الرسمي في الجولة لكافة الفرق المشاركة، ومن المقرر أن ينطلق سباق أفضل زمن وتصفيات السرعة غداً والذي سيحدد مراكز الزوارق في انطلاقة السباق الرئيسي للجولة والذي سينطلق يوم الأحد ليكون ختام الجولة الافتتاحية من البطولة.

وأكد أن فريق أبوظبي يسعى في جولة الافتتاح إلى تحقيق المراكز الأولى بزورقيه الأول بقيادة المخضرم ثاني القمزي، والثاني بقيادة شون تورنتي، من أجل رفع رصيد إنجازات النادي التي بلغت 7 ألقاب بداية من عام 1997.

وكانت مياه نهر ماكون قد استضافت في 2018 منافسات إحدى جولات بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، والتي شهدت إحراز راشد القمزي من نادي أبوظبي للرياضات البحرية المركز الثاني في هذه الجولة.

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