عبدالله النيادي: طموحات لا حدود لها للارتقاء بالمواي تاي الآسيوي

المصدر: أبوظبي - البيان

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بارك عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي للمواي تاي، لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، فوز دولة الإمارات بالإجماع برئاسة الاتحاد الآسيوي للمواي تاي، مؤكداً أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، هو الداعم والراعي لرياضة المواي تاي، حيث يتابع سموه كافه تفاصيلها بشكل مستمر ويوجه دائماً بالاهتمام باللعبة، متمنياً أن ينعكس فوز الإمارات برئاسة الاتحاد الآسيوي على اللاعبين الإماراتيين لحصد الميداليات في بطولة العالم للمواي تاي التي تستضيفها العاصمة أبوظبي حالياً.

وشكر عبدالله النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي للمواي تاي أعضاء الجمعية العمومية بعد انتخابه بالإجماع رئيساً للاتحاد، وأكد عبدالله النيادي عقب فوزه أن طموحاتهم لا حدود لها للارتقاء برياضة المواي تاي في القارة الصفراء، مشيراً إلى أن العمل الجماعي مع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد سيكون هو سر النجاح .

نتائج

وفي المنافسات تأهل لاعب منتخبنا الدولي الياس حبيب علي لنهائي وزن تحت 81 كغم بفوزه على بطل العراق مصطفي التكريتي (أسد الرافدين) بنتيجة 29- 28 بعد مباراة قوية متكافئة بين اللاعبين، حيث رجحت كفة الياس على امتداد الأشواط الثلاثة، وتشهد حلبات المنافسة في قاعة مركز أبوظبي للمعارض بعد ظهر اليوم 8 مباريات لمنتخبنا للمواي تاي في نهائي الذهب لمختلف الأوزان ضمن منافسات بطولة العالم للمواي تاي لعام 2022، والتي تختتم يوم غدٍ.

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