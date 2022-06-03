«القفال».. الأعرق.. الأقدم.. الأضخم

المصدر: دبي - البيان

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يعد سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي يحظى برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، السباق التراثي الأعرق والأقدم والأضخم في الخليج والمنطقة العربية، منذ ثلاثة عقود، منذ انطلاقته عام 1991، كرسالة عظيمة من القيادة الرشيدة إلى الأجيال المتعاقبة، من أجل إحياء ماضي الآباء والأجداد، الذين ارتبطت حياتهم بالبحر، مصدر الرزق والخير الوفير.

وأصبح القفال الذي أسسه المغفور له بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، منذ عام 1991، كرنفالاً تراثياً ومهرجاناً بحرياً يترقبه الجميع، كموعد سنوي يتجدد كل عام، ويجمع أكثر من 3000 شخص في عرض مياه الخليج العربي، في تظاهرة فريدة وملحمة رياضية، تبدأ من جزيرة صير بونعير، مروراً بجزيرة القمر (نيوه بن حنظول)، حتى شواطئ دبي، لتقطع السفن ما يزيد على 50 ميلا بحرياً، وهى ترفع أشرعتها البيضاء (العُود والقلمي)، على صفحة مياه الخليج العربي الزرقاء، مجددة ذاكرة الوطن برحلات العودة من موسم الغوص.

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