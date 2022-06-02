"القفال 31" للسفن الشراعية ينطلق من جزيرة صير بونعير السبت

المصدر: وام

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ينطلق سباق القفال /31 / للسفن الشراعية المحلية 60 قدما بعد غد -السبت- من جزيرة صير بونعير لمسافة تزيد عن 50 ميلا بحريا مرورا بجزيرة القمر /نيوة بن حنظول/ وصولا إلى خط النهاية قبالة فندق برج العرب في شواطئ /أم سقيم/، حيث يتنافس المتسابقون على جوائز مالية تصل إلى 12 مليون درهم علاوة على 3 سيارات.

يقام الحدث الكبير برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبتنظيم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع العديد من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، ومن المقرر أن يكتمل غداً -الجمعة- وصول قافلة النادي إلى جزيرة صير بونعير استعدادا لانطلاق السباق يوم السبت.

ووضعت اللجنة العليا المنظمة برئاسة أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اللمسات الأخيرة على موقع السباق ومكان الانطلاقة من خلال الوقوف على التجهيزات النهائية مع النواخذة والملاك والبحارة وأيضا اللجان المعاونة وممثلي الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية.

وكان وفد الطليعة للجنة المنظمة لسباق القفال 31 قد وصل ظهر اليوم -الخميس- إلى جزيرة صير بونعير من أجل استقبال طلائع السفن المشاركة والبدء في التجهيز للسباق وتسجيل المحامل واجراء فحص السلامة على السفن المشاركة وتسليم النواخذة أجهزة التتبع عبر الأقمار الاصطناعية.

وأشاد أهل البحر من النواخذة والملاك والبحارة المشاركين في النسخة رقم 31 بالمتابعة المستمرة والدعم الكبير من قبل سمو راعي الحدث مما أسهم في استمرار الحدث الكبير الذي يعد كرنفالا رياضيا بحريا تراثيا ينتظره الجميع في دولة الامارات العربية المتحدة كمسك ختام لفعاليات الموسم الرياضي البحري في دبي.

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