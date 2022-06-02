«أبوظبي للزوارق السريعة» يشارك في «مونديال الفورمولا 1» بفرنسا

المصدر: أبوظبي - وام

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تغادر بعثة فريق أبوظبي للزوارق السريعة من الإمارات إلى مدينة ماكون الفرنسية، صباح اليوم، في طريقها للمشاركة بالجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 التي تقام غداً وبعد غدٍ.

وتأتي مشاركة فريق أبوظبي لاستكمال مشوار المشاركات الدولية للفريق في مختلف البطولات العالمية للرياضة البحرية، والتي ستأخذ حيزاً كبيراً خلال صيف 2022 في عدد من البطولات والأحداث الخارجية الدولية.

وكانت إنجازات فريق أبوظبي قد بدأت مبكراً هذا الصيف في مايو مع تحقيق راشد الملا بطل العالم لذهبية فئة الحركات الاستعراضية خلال الجولة الأولى من بطولة العالم للدراجات المائية، والتي أقيمت في مدينة إيبيزا الإسبانية.

وحلت زوارق فريق أبوظبي في المركزين الثاني والثالث في الموسم الماضي من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، في حين حقق لقب البطولة لثلاثة مواسم متتالية من 2017 وحتى 2019. وعبر تاريخه الطويل في المشاركة في بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، حقق فريق أبوظبي اللقب سبع مرات منذ عام 1997.

وتضم بعثة الفريق سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية رئيساً للبعثة، والمتسابقين الرئيسيين ثاني القمزي، وشون تورنتي بالإضافة لحضور المتسابق الاحتياطي راشد القمزي وراديو مان الفريق كل من ناصر الظاهري وجمعة القبيسي.

إعداد مبكر

وكانت كوادر الفريق قد بدأت التجهيز والإعداد مبكراً للموسم الجديد مع سلسلة من التدريبات خلال معسكرات خاصة بدأت منذ فبراير الماضي في العاصمة أبوظبي قبل الانتقال إلى معسكر ختامي في إيطاليا خلال مايو الماضي من أجل التأكيد على جاهزية ولياقة المتسابقين قبل انطلاق أولى جولات البطولة.

وفي النسخة الماضية من المنافسة فاز بلقب البطولة السويدي جوناس آندرسون بعد وصوله للنقطة 40، في حين حل ثانياً زورق أبوظبي 2 بقيادة ثاني القمزي بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر، وحل ثالثاً زورق أبوظبي 1 بقيادة شون تورنتي برصيد 37 نقطة.

وتنطلق فعاليات البطولة ابتداءً من غدٍ مع التسجيل الرسمي والفحص الفني للجولة، ثم بدء تصفيات أفضل زمن السبت المقبل، ولاحقاً تختتم المنافسات يوم الأحد مع السباق الرئيسي للجولة ونهاية تفاصيل أولى محطات الفورمولا1.

من ناحيته وجه أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، وأكد أن الفريق استعد جيداً من أجل دخول منافسات الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 بقوة والمنافسة على لقب هذا الموسم، وقال: «قمنا بتجهيز وإعداد الفريق بالشكل الملائم الذي يتناسب مع قوة البطولة طوال الأشهر الماضية، وكوادر فريقنا جاهزة لخوض التحدي القوي في أولى جولات البطولة».

وأوضح أحمد ثاني أن خطة النادي البحري تتضمن العديد من المشاركات الدولية خلال هذا الصيف والمنافسة على المراكز الأولى فيها جميعاً.

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