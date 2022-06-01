«يد الجزيرة» إلى الكويت للمشاركة بخليجية أبطال الكؤوس

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تغادر في الثامنة صباح اليوم الخميس عن طريق مطار أبوظبي وعبر طيران الاتحاد، بعثة كرة اليد بنادي الجزيرة والمكونة من 19 شخصاً من الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين متوجهة لدولة الكويت الشقيقة للمشاركة في البطولة الخليجية 38 للأندية أبطال الكؤوس، والتي تحتضنها دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من الرابع ولغاية الثاني عشر من الشهر الجاري، وتشهد مشاركة 7 فرق تم تقسيمها لمجموعتين، ضمت الأولى فرق أندية الجزيرة والأهلي القطري والكويت الكويتي ومسقط العماني، بينما ضمت الثانية أندية السالمية الكويتي ومصر السعودي والنجمة البحريني.

طموح

وأكد عوض هويشل اليعقوبي مشرف كرة اليد بنادي الجزيرة رئيس بعثة فخر أبوظبي لهذا المحفل الخليجي، أن مشاركة بهذا التجمع الخليجي تعزز وترسخ تواجدنا بين أشقائنا بدول مجلس التعاون الخليجي، وبنفس الوقت بالتأكيد نسعى لإنجاح هذا التجمع ولم يخفِ حرص فريقهم على التمثيل المشرف للعبة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتحقيق أفضل النتائج التي تسعى لتحقيقها جميع الفرق المشاركة بهذا التجمع الخليجي الذي يجمع أبطال كؤوس هذه اللعبة.

وأكد اليعقوبي، أن هذه المشاركة بهذا المحفل الخليجي تأتي وفق توجيهات إدارة النادي بدعم ورعاية بابا حدود لهذا الفريق، وبمباركة من شركة الألعاب الجماعية بقلعة فخر أبوظبي، والتي لم تألُ جهداً في توفير سبل النجاحات المنشودة لهذا الفريق الذي أكد حضوراً قوياً بساحات اللعبة محلياً خلال المواسم السابقة.

15 لاعباً

كما كشف اليعقوبي أن الفريق الذي سيحمل راية اللعبة بدولة الإمارات وبهذا المحفل الخليجي يتكون من 15 لاعباً من أبناء النادي أصحاب الخبرات، إضافة للعديد من العناصر الشابة وبدعم من محترفي الفريق، وتضم كوكبة الفريق 15 لاعباًـ وهم: عبد الحميد الجنيبي وأحمد حسن وسعود خليفة ومحمد حسين ومحمد مبارك وخميس جمعة وصالح نصيب ومحمد سليمان وسعود سليمان وسعيد طارش وصالح جمعة وصلاح بشير والمحترفين القطري كمال الدين عماد والتونسي جهاد بن الحبيب والسلوفاني كليمان كاتي. إضافة إلى الجهاز الفني الذي يقوده الشاب التونسي وليد بن عمر والإداري صلاح الدين ومحمد رامي القليلي أخصائي العلاج الطبيعي.

وأوضح مشرف كرة اليد بنادي الجزيرة، أن فريق الجزيرة سيخوض أولى مبارياته ضمن المجموعة في الخامسة مساء السبت المقبل مع فريق الأهلي السعودي وتليه المباراة الثانية مع نظيره فريق الكويت الكويتي في السابعة مساء الأحد، ويختتم مشوار فريقنا في مباراته الثالثة بالدور الأول للبطولة في الخامسة مساء الاثنين المقبل مع فريق نادي مسقط العماني.

وعن نظام البطولة قال: «سيقام الدور الأول للبطولة بطريقة الدوري من دور واحد ضمن كل مجموعة، ومن ثم يتأهل متصدر ووصيف المجموعتين للدور قبل النهائي، والذي سيقام بطريقة المقص بين الفرق الأربعة لتحديد طرفي المركزين الثالث والرابع وطرفي المركزين الأول والثاني، والذي تحدد له الأحد الموافق 12 من الشهر الجاري».

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