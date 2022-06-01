أبوظبي تستضيف نهائي «V10 R» في يوليو

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستضيف أبوظبي المرحلة النهائية لدوري V10 R، والتي تنطلق فعالياتها في ياس مول يوم الجمعة 22 يوليو في ياس وتتواصل على مدار يومين، حيث تسعى نخبة من أفضل سائقي أجهزة المحاكاة للتتويج بلقب البطولة لهذا الموسم.

ويقام الحدث بالتعاون مع مجموعة ميرال، وأبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية، وشركة الاتحاد للطيران، ويعد أول حدث عالمي للرياضات الإلكترونية تقام فعالياته ومنافساته بحضور جميع المتسابقين شخصياً وإقامة السباقات بحضور جماهيري، منذ ظهور جائحة كوفيد في عام 2020، وتستضيف جزيرة الحضور والمتسابقين المشاركين في منافسات مرحلة نصف النهائي، وسباق المركز الثالث، والسباق النهائي على لقب البطولة، التي تقام في ياس مول يومي 22 و23 يوليو.

وتشهد البطولة مشاركة نخبة من أعرق فرق الرياضات الإلكترونية العالمية، ومن ضمنها مرسيدس إيه إم جيه للرياضات الإلكترونية، وريد بول رايسينج للرياضات الإلكترونية، وأستون مارتن للرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى فريق ياس هيت المحلي الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له. فيما تنقل قناة بي تي سبورت فعاليات موسم 2022 من البطولة بشكل حي ومباشر حصرياً إلى متابعيها في المملكة المتحدة، فيما يمكن للجمهور في جميع أنحاء العالم متابعة مجريات البطولة مباشرة عبرة قنواتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

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وتخوض الفرق المشاركة في موسم 2022 من دوري V10 R منافسات البطولة على مدار خمسة أسابيع في مواجهات افتراضية عن بُعد، لتنتقل الفرق الأربعة الأولى على جدول الترتيب إلى الجولة النهائية التي تقام بحضور جماهيري على مدار يومين في ياس مول في أبوظبي، حيث تتنافس على جائزة البطولة الكبرى التي يبلغ مجموع جوائزها 100 ألف جنيه استرليني.

وتعتمد فرق سباقات السيارات على سباقات أجهزة المحاكاة في تدريب وتطوير مهارات سائقيها وصقل مواهب السائقين الناشئين في أكاديميات القيادة التابعة لها. وتتيح أجهزة المحاكاة للسائقين إمكانية اختبار استراتيجيات مختلفة للقيادة والتدرب على مسار السباق لتطوير التكتيكات والاستراتيجيات استعداداً ليوم السباق.

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