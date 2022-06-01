إدراج "الرجبي" في دورة ألعاب وسط آسيا "باكستان 2023"

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت اللجنة الأولمبية الباكستانية مشاركة رياضة الرجبي في برامج منافسات دورة ألعاب وسط آسيا، التي تستضيفها باكستان في مارس 2023 .

ويأتي إدراج "الرجبي" في برنامج هذه الدورة في إطار جهود تعزيز رؤية وأهداف ومستهدفات المجلس الأولمبي الآسيوي من خلال ضمان تواجد الرياضات الأولمبية في برامج البطولات والدورات المجمعة في القارة، مثل دورتي ألعاب وسط آسيا وجنوب شرق آسيا.

وجاءت هذه الخطوة على هامش زيارة قيس عبد الله الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي لمقر اللجنة الأولمبية الباكستانية بمدينة لاهور في إقليم البنجاب، واجتماعه مع شوكت جافيد نائب رئيس اللجنة الأولمبية الباكستانية، وعدد من مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية والباكستانية.

وأكد الظالعي أهمية الدور الذي تلعبه الحركة الأولمبية في قارة آسيا لتطوير الرياضة في أنحاء القارة، وجهودها الحثيثة في الاهتمام برياضات أولمبية واعدة مثل رياضة الرجبي التي باتت تشغل حيزا كبيرا من المتابعة والجماهيرية في آسيا.

واطلع الظالعي خلال الزيارة على تطور رياضة الرجبي في باكستان والدور الذي تلعبه اللجنة الأولمبية بهذا الصدد.

وأكد أهمية الدور الذي تلعبه الحركة الأولمبية في آسيا من خلال مد جسور التعاون والتواصل بين جميع اللجان الأولمبية الوطنية الآسيوية مع الاتحادات القارية، معلناً التنسيق مع خالد محمود الأمين العام للجنة الأولمبية الباكستانية لإقرار مساهمة مقدمة من الاتحاد الآسيوي للرجبي لدعم الاتحاد الباكستاني للرجبي.

وعقد الظالعي اجتماعا مع سيد شاهد حسين عضو اللجنة الأولمبية الدولية ناقش خلاله مستجدات الحركة الأولمبية الدولية والتجهيزات الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية /باريس 2024/ والدورة التالية /لوس أنجلوس 2028/.

كما حضر الظالعي منافسات نهائي كأس آسيا للرجبي /المستوى الثالث/ بين منتخبي باكستان وتايلاند على ملعب بلدية البنجاب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز