«تنظيمية القفال» تضع اللمسات الأخيرة لانطلاقة السبت

المصدر: دبي - البيان

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وضعت اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال 31 للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برعاية ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بعد غدٍ آخر اللمسات قبل توجه قافلة النادي إلى جزيرة صير بونعير صباح اليوم.

وعقدت اللجنة المنظمة في النسخة رقم 31 لسباق القفال 31 لقاءً تشاورياً للوقوف على التحضيرات في مقر قرية السباق في واجهة (دبي هاربور) برئاسة أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وحضور سيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة والأعضاء كل من راشد ثاني العايل المهيري وجمال زعل بن كريشان المهيري عضوي مجلس الإدارة ومحمد عبدالله حارب المدير التنفيذي.

وسبق اللقاء التشاوري جولة تفقدية لقرية السباق التي تضم الساحة الخضراء في قلب الواجهة السياحية الجديدة في دبي هاربور، والتي ستشهد مراسم التتويج على منصة الأبطال، وكذلك الخيمة العملاقة التي تحتضن استوديو «القفال» الخاص بقنوات «مؤسسة دبي للإعلام» الشريك الإعلامي وقاعة الضيافة لكبار الشخصيات والمعرض التراثي «حكاية الدانة» الذي تنظمه مؤسسة «القفال» للفعاليات بإشراف خبير التراث البحري مصطفى الفردان.

تقرير مفصل

ووقفت اللجنة العليا المنظمة عبر تقرير مفصل قدمه عضو اللجنة العليا المنظمة محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي على تجهيزات لجان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية والتنسيق القائم مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية مع اقتراب الموعد المحدد لإقامة الحدث الذي سينطلق في الساعات الأولى من صباح بعد غدٍ.

ومن المقرر أن يتوجه إلى جزيرة صير بونعير اليوم وفد المقدمة لقافلة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية من أجل الإشراف على استقبال المشاركين في سباق القفال من ميناء راشد على متن اليخت العتيق «زعبيل»، والذي سيقل أعضاء اللجنة الفنية للسباق ولجان التحكيم، إضافة إلى الفريق الطبي الذي سيرافق المشاركين ويرابط في الجزيرة قبل السباق ثم ينطلق خلف «سنيار» السفن مع بداية السباق من جزيرة صير بونعير يوم السبت نحو شواطئ دبي لأكثر من 50 ميلاً بحرياً وصولاً إلى خط النهاية قبالة فندق «برج العرب».

ومن المنتظر أن تبدأ لجان النادي في إجراءات التجهيز لانطلاقة السباق الكبير من خلال استقبال وتسجيل الواصلين من النواخذة والملاك وتسليمهم أجهزة التتبع الخاصة بنظام الرؤية الافتراضية (الفيرشيوال) والتي سوف تخدم اللجنة المنظمة في تتبع حركة سير السباق بالأقمار الاصطناعية ومعرفة مواقع السفن واتجاهها وأيضاً السرعات التي تسجلها كما يساعد هذا النظام في سرعة تلقى المعلومة واحتساب النتائج ونقلها للمشاهد عبر وسائل الإعلام المختلفة.

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