50 ميدالية حصيلة الإمارات في «خليجية الكويت»

المصدر: الكويت -علي الظاهري - أحمد جمال الدين – ياسمين العطار

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أسدل الستار، أمس، على مشاركة وفد الإمارات الرياضي في غمار الدورة الثالثة من الألعاب الخليجية التي استضافتها دولة الكويت الشقيقة بمشاركة أكثر من 1700 من مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 16 رياضة فردية وجماعية أقيمت مسابقاتها الـ111 في 12 موقعاً.

وحصد منتخبنا الوطني للمبارزة 3 ميداليات برونزية في مسك ختام دورة الألعاب الرياضية الخليجية عبر مسابقات الفرق للرجال في منافسات «الفلوريه» و«السابر» و«الإيبيه»، ليرفع منتخب المبارزة حصيلة الميداليات في مشاركته الخليجية إلى 4 ميداليات.

وأضاف كل من سليمان الملا وأحمد سالم باصليب لاعبي منتخبنا الوطني للكاراتيه الميداليتين البرونزيتين في مسابقة الكوميتيه لوزني فوق 84 كغ، وتحت67 كغ على الترتيب.

وأنهت الإمارات الدورة في المركز الثالث برصيد 50 ميدالية ملونة بواقع 18 ذهبية، و16 فضية، و16 برونزية، واستمرت دولة الكويت في تعزيز صدارتها بإجمالي 88 ميدالية بواقع 32 ذهبية و25 فضية و31 ميدالية برونزية، وجاءت مملكة البحرين وصيفة بإجمالي 62 ميدالية منها 20 ذهبية و21 ميدالية فضية و21 برونزية.

وأعرب خليفة الزرعوني لاعب منتخبنا الوطني للمبارزة، عن سعادته باعتلاء منصة التتويج بعد الفوز بالميدالية الفضية في مسابقة سلاح «الإيبيه» للفردي إلى جانب التتويج على مستوى الفرق في مسك ختام الدورة الخليجية.

وأبدى محمد المازمي لاعب منتخبنا الوطني سعادته باعتلاء منصة التتويج في مسك ختام الدورة، وقال إن المشاركة الخليجية كانت تتطلب مزيداً من الإعداد عطفاً على ما شهدته من منافسة شرسة بين مختلف المنتخبات .

إهداء

وأهدت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، نائب رئيس وفد الإمارات، إنجاز منتخبات الإمارات للسيدات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وأشادت بالإنجازات المشرفة التي حققتها لاعبات الإمارات المشاركات في خمس ألعاب بعدما أحرزن 17 ميدالية ملونة بواقع 7 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية 7 ميداليات برونزية.

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