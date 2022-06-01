النسخة التاسعة من «دبي لجري السيدات» نوفمبر المقبل

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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كشف مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لألعاب القوى عن إطلاق النسخة التاسعة لـ «سباق دبي لجري السيدات»؛ أكبر حدث رياضي للسيدات في المنطقة، الذي تنظمه مجموعة بلان بي في شهر نوفمبر 2022 بجزيرة بلو ووترز في دبي، ويمتد لمسافات 3 و5 و10 كيلومترات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي صباح أمس وتحدث خلاله ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي واللواء الدكتور محمد عبد الله المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، والدكتور هارميك سينغ رئيس مجلس الإدارة ومؤسس مجموعة بلان بي المنظمة للحدث، والممثل الهندي الشهير سانجاي دوت سفير السباق.

وقال ناصر أمان آل رحمة : الإمارات سباقة في إطلاق مبادرات تمكين المرأة ونحتفل بيومين للمرأة، اليوم العالمي للمرأة الذي 8 مارس من كل عام ويوم المرأة الإماراتية 28 أغسطس، واليوم نعلن عن تنظيم النسخة التاسعة من سباق دبي لجري السيدات نوفمبر المقبل، والذي سيتم تنظيمه هذا العام في منطقة سياحية فريدة تتألق في دبي هي جزيرة بلو ووترز.

حيث ستجري المتسابقات في شوارع الجزيرة وتكون الانطلاقة والختام بجوار (عين دبي) الأكبر من نوعها في العالم، لقد وصل الحدث إلى النسخة التاسعة بعد تحقيق نجاحات كبيرة في النسخ الثماني الماضية.

ثناء

من جهته، أثنى اللواء الدكتور محمد عبدالله المر على كافة المبادرات المجتمعية والرياضية التي يشرف على إطلاقها مجلس دبي الرياضي وخاصة سباقات الجري التي تخدم رؤية اتحاد ألعاب القوى في نشر اللعبة واكتشاف المواهب.

وأضاف: النسخة الجديدة من سباق دبي لجري السيدات ستحظى بمستوى كبير من الإثارة والمنافسة القوية، بما يتسق مع رؤية اتحاد ألعاب القوى للوصول باللعبة إلى آفاق التطور الذي يترجم التطلعات المرجوة، لأن الفائز في نهاية الأمر هي المرأة التي تعزز مكانتها المرموقة في المجتمع.

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