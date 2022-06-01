جولات الحسم في مونديال «المواي تاي» تنطلق اليوم

المصدر: (دبي - البيان)

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دخلت بطولة العالم للمواي تاي لعام 2022 التي يستضيفها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج بقاعة مركز أبوظبي للمعارض حتى السبت المقبل، مرحلة الحسم اعتباراً من نزالات اليوم.

ضمن فعاليات البطولة التي شهدت مشاركة 700 لاعب ولاعبة من 100 دولة، وشهدت جولة الأمس فوز لاعبنا إبراهيم بلال على بطل كازاخستان كابانكلوف في وزن تحت 63.5، وفوز أيوب المكي على الإيطالي مانويل في وزن تحت 60 كغم، وفوز الياس حبيب على التركي أنيس يونس في وزن تحت 81 كغم.

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