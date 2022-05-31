يد العنابي بطل الخليجية و«الأبيض» رابعاً

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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توج المنتخب القطري بطلاً والبحريني وصيفاً وجاء منتخب الكويت في المركز الثالث، وحل منتخب الإمارات في المركز الرابع ومنتخب السعودية خامساً في ختام منافسات كرة اليد ضمن ألعاب دورة الخليجية الثالثة التي اختتمت مساء اليوم بدولة الكويت الشقيقة، والتي احتضنت هذا الحدث الخليجي اعتباراً من 16 مايو الجاري.

وجاء تتويج «العنابي» بالعلامة الكاملة 8 نقاط بفوزه في نهائي البطولة على نظيرة البحريني الوصيف 6 نقاط بنتيجة 28/29، بينما جاء منتخبنا في المركز الرابع عقب فوزه الوحيد خلال البطولة على نظيره المنتخب السعودي بنتيجة 27/30 والشوط الأول 14/14، وكان منتخبنا قد تلقى ثلاث خسائر أمام المنتخبات القطري 21/29 والبحريني 26/25 والكويتي 24/20.

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