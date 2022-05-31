8 أندية من «الهواة» تنال الترخيص المحلي

المصدر: دبي - البيان

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عقدت لجنة التراخيص الابتدائية لأندية الدرجة الأولى اجتماعها أخيراً بمقر اتحاد الكرة بدبي، برئاسة عمر الحاي المهيري رئيس اللجنة، وبمشاركة خالد اليحيائي نائب الرئيس، وبركان الخليفة، ويوسف عزير، ومحمد عبد الرحمن، أعضاء اللجنة، وأيمن هارون مدير إدارة المسابقات، وعيلان المهيري مدير الإدارة المالية، وعدنان الزعابي رئيس قسم تطوير وتراخيص الأندية، وعبدالله مبارك ممثل رابطة المحترفين الإماراتية.

وناقشت اللجنة طلبات الترخيص المحلي المقدمة من أندية دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي الجديد 2022-2023، حيث قررت منح الترخيص لأندية حتا، الفجيرة، دبا، دبا الحصن، البطائح، مصفوت، الذيد، الحمرية بعد استيفائها لجميع معايير تراخيص الأندية المطلوبة.

ويأتي هذا القرار بعد إجراء عمليات التقييم على جميع مستندات الأندية التي تم تقديمها خلال فترة عملية التقييم، والتي بدأت من شهر أكتوبر 2021 حتى شهر أبريل 2022، كما تم عمل زيارات ميدانية عدة خلال الفترة من 14 إلى 24 مارس الماضي للتأكد من استيفاء الأندية لمعايير البنية التحتية، وحرصت إدارة المسابقات في الاتحاد على تحديد أبرز التحديات التي واجهت أندية الدرجة الأولى خلال الموسم الرياضي 2021-2022.

وذلك تنفيذاً للخطة التطويرية لأندية الدرجة الأولى من خلال تطبيق معايير تراخيص الأندية وتحديد مبادرات وفرص لتطوير واستدامة الأندية والمسابقات، والتي تعتبر إحدى الخطط المعتمدة ضمن ركائز استراتيجية الاتحاد (رؤية 2038).

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