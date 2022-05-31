رقم قياسي لفرق المراحل السنية لسلة الشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

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نجحت جميع فرق المراحل السنية لكرة السلة بنادي الشارقة الرياضي في التأهل للمباراة النهائية لبطولات كأس الاتحاد لكرة السلة للموسم الرياضي 2021-2022، وذلك بعدما حجز فريق فئة الشباب بالنادي مكانه في نهائي كأس الشباب لكرة السلة بالفوز على الجزيرة بنتيجة (80 - 53) في نصف نهائي المسابقة، ليلاقي الوصل في المباراة النهائية بعد غد.

وكان قد سبقه فريق الناشئين بالشارقة لكرة السلة بالوصول لنهائي كأس الناشئين بالتغلب على الجزيرة أيضاً بنتيجة (62-54)، ليلتقي مع فريق النصر لحسم اللقب السبت المقبل.

كما أكد فريق الأشبال جدارته بتخطيهم شباب الأهلي في الدور نصف النهائي لكأس الأشبال بنتيجة (54 - 45)، ليضربوا موعداً مع أشبال خورفكان الأحد المقبل للظفر بالكأس.

ويواجه براعم الشارقة فريق النصر في نهائي كأس البراعم لكرة السلة، بعدما تمكن براعم الملك من حصد بطاقة التأهل على حساب اتحاد كلباء بنتيجة (69 - 39).

يذكر أن حصاد مسابقات الكأس للفئات السنية لكرة السلة، والتي ستقام مبارياتها النهائية على ملاعب محايدة، هو آخر استحقاقات الموسم الرياضي للعبة.

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