ألعاب الشارقة.. إنجازات غير مسبوقة في كرة اليد

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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شهد موسم الألعاب الجماعية 2021-2022 في نادي الشارقة إنجازات نوعية، وأرقاماً قياسية غير مسبوقة في تاريخ النادي، ولعبة كرة اليد بالإمارات، والتي حققت كافة البطولات الممكنة في الموسم لجميع فرق النادي في كل المسابقات «العلامة الكاملة 11 لقباً من 11 مسابقة»، نظمها اتحاد كرة اليد، حيث سيطر فريق رجال الشارقة لكرة اليد على الألقاب بحصد الرباعية، وهي دوري أقوياء اليد للمرة السادسة على التوالي، والـ 16 في تاريخ النادي، ليواصل احتفاظه برقمه القياسي أكثر الأندية تتويجاً بالدرع، بفارق 6 ألقاب عن أقرب منافسيه، كما واصل العزف منفرداً بإحراز كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد للمرة الرابعة على التوالي، والتاسعة في تاريخ النادي، وكذلك التتويج بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وكان الفريق افتتح الموسم بالفوز بكأس السوبر للمرة الرابعة على التوالي.

ولم تتوقف إنجازات كرة اليد الشرقاوية في الموسم عند فريق الرجال فقط، بل حصد ثلاثية فريق الشباب «الدوري وكأس الإمارات وكأس السوبر»، أما على مستوى الناشئين فقد حقق الفريق ثنائية الموسم «دوري وكأس»، وحقق فريق الأشبال «أ» بطولة الدوري، وحصد فريق أشبال الشارقة «ب» الميدالية البرونزية، وفي فئة الصغار حقق نادي الشارقة إنجازاً فريداً بحصد بطولة الدوري والوصيف بفريقي «أ و ب».

وفي منافسات كرة السلة حقق عمالقة الشارقة على مستوى الفريق الأول بطولة كأس الإمارات، وخاضوا ثلاثة نهائيات في الموسم، واحتلوا وصافة مسابقات الدوري، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة، أما في المراحل السنية لكرة السلة فحصدت فرق الشباب والناشئين والبراعم الميدالية الفضية، والأشبال الميدالية البرونزية في مسابقات الدوري، كما تخوض جميع فرق المراحل السنية بكرة السلة حالياً الأدوار النهائية لبطولة كأس الإمارات.

ويعتبر نادي الشارقة الداعم الأكبر للمنتخبات الوطنية في الألعاب الجماعية بلعبتي اليد والسلة، حيث لا تخلو قائمة الأبيض في جميع المراحل من عدد كبير من لاعبي النادي المتميزين، حيث شهدت مشاركة منتخب الإمارات في بطولة آسيا لكرة اليد مشاركة 12 لاعباً من الشارقة، ويعد الإنجاز الأخير لمنتخبنا الوطني لكرة السلة بالفوز بالميدالية الذهبية ضمن دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة بالكويت خير دليل على ذلك، حيث ضمت التشكيلة الأساسية لأبيض السلة 5 لاعبين من الشارقة.

الألعاب الفردية

ومن جانب الألعاب الفردية يعتبر موسم نادي الشارقة مميزاً، حيث حقق أرقاماً قياسية، ونجح النادي في حصد أكثر عن 400 ميدالية ملونة، منها 173 ميدالية ذهبية، و119 ميدالية فضية، و115 ميدالية برونزية، في موسم لم ينته بعد، إذ ما زالت هناك عدد من البطولات في بداية يونيو المقبل ويستهدفها الفريق، ونجحت الألعاب الفردية من الفوز بعدد من الألقاب، والمراكز الأولى في معظم الألعاب، حيث تربع نادي الشارقة على عرش بطولة الدوري العام للكاراتيه، ويسيطر النادي على بساط التايكواندو بجدارة، وغيرها من الألقاب التي وصل عددها لـ 21 حاصدا المركز الأول، علاوة على استدعاء لاعبي بشكل دائم لتمثيل منتخبات الدولة.

ويتصدر أبطال التايكواندو والكاراتيه الترتيب بعد أن قدم الفريقان موسماً فريداً توجا من خلاله بجميع الألقاب في الساحة، حيث احتكر فريق التايكواندو بطولة الصداقة الإماراتية- الكورية للمرة الخامسة على التوالي، إضافة لبطولات الاتحاد المفتوحة وبطولة الإمارات المفتوحة وبطولة كأس الاتحاد للمواطنين، فيما توج أبطال الكاراتيه بـ 6 ألقاب من أصل 7 في بطولة الدوري العام للكاراتيه، في سابقة جديدة تسجل لأول مرة في تاريخ كاراتيه الإمارات منذ إشهار اتحاد الكاراتيه، علاوة على سيطرة الفريق على بطولة الإمارات المفتوحة، وفوزه في جميع الفئات البالغ عددها 8 فئات.

أما فريق المبارزة صاحب العروض القوية والنتائج المميزة فهو يواصل نتائجه المبهرة في رياضة النبلاء، وقدم الفريق أفضل ما عنده وتوج بطلاً لبطولة الأندية العربية في فئتي الفردي والفرقي، بفضل الجودة العالية والخامات المواطنة المميزة التي يضمها في صفوفه، إضافة لتتويجه بالمركز الأول في الترتيب العام لبطولة الاتحاد، ويمضي فريق القوس والسهم بنفس الرتم المرتفع من بطولة لأخرى، حيث نجح الفريق في تحقيق المركز الأول في عدد من جولات بطولة كأس الإمارات للقوس والسهم إضافة للأرقام الجديدة التي تسجل في اللعبة والتي جميعها من نصيب لاعبي النادي.

ويسابق أبطال ألعاب القوى في مضمار أم الألعاب، ويدافعون عن شعار الملك بقوة، والذي كفل لهم التتويج ببطولة الدولة الفرقية للرجال والناشئين، وكذلك شباب الدراجات الهوائية، الذين توجوا بالمركز الأول في الدوري العام، سباق شوكة مؤكدين جدارتهم، فيما يتطلع أبناء الرماية الذين أكدوا علو كعبهم في بطولة اليوم الوطني الـ 50 للرماية الهوائية، بعدما فازوا بالمركز الأول.

وتمضي باقي الألعاب في طريق المجد وصعود منصات التتويج بفضل الخطط والاستراتيجيات، التي وضعتها الإدارة منذ 3 مواسم، وبدأت تحصد في ثمارها والتي عنوانها إنجازات الكاراتيه، التي لفتت الأنظار للعمل الكبير الذي يقوم به النادي في هذه اللعبة، إضافة للنجاحات والإنجازات الكبيرة التي تحققها باقي الألعاب.

المشاركات الخارجية

أما على صعيد المشاركات الخارجية بالإنجازات التي حققها لاعبو النادي بقميص المنتخب فهي عديدة، وتتحدث عن لاعبين من طينة الكبار ويبشرون بمستقبل باهر كونهم خامات وطنية، أثبتت جدارتها وعلو كعبها، ويبرز إنجاز لاعب النادي والمنتخب محمد المازمي نجم المبارزة الصاعد بقوة، والذي أهدى الإمارات أول ميدالية آسيوية في فردي المبارزة، بعد أن حل ثالثاً في البطولة الآسيوية للمبارزة للشباب والناشئين، إضافة لإنجاز لاعب الرماية، محمد كامل الكعبي المتوج بذهبية البطولة العربية وفضية دورة الألعاب الخليجية رفقة منتخبنا الوطني.

ويمثل إنجاز لاعب النادي للدراجات الهوائية، سعود فيصل المرزوقي، المتوج بالميدالية الذهبية والقميص الأصفر في طواف الشارقة الدولي لفئة الشباب، الأبرز في مسيرة دراجات النادي، بعد تفوقه في مراحل السباق الـ5، كما حصل ثنائي النادي للتايكواندو علي محمد علي وعمر ياسر على ميداليتين ذهبيتين في بطولة بلغاريا المصنفة «جي 2»، فيما نال نجم النادي والمنتخب للجودو، حارب جمعة في طريق التفوق، بعدما فاز بالميدالية الذهبية في البطولة العربية للجودو، وغيرها من الإنجازات الأخرى، التي كتبها أبناء النادي باسم الدولة.

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