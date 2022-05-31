«بناء الأجسام» يرعى «دبي مصل كلاسيك»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية عن توقيعه لاتفاقية مع اللجنة المنظمة لبطولة «دبي مصل كلاسيك» تقضي برعايته البطولة والتي ستقام في دبي (1- 3) من شهر يوليو المقبل بإشراف كامل من اتحاد بناء الأجسام من النواحي التحكيمية والتنظيمية والفنية ورعاية شركة هاي ايند نوتريشن وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي تم تنظيمه في مقر الاتحاد في دبي بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي ورئيس لجنة المسابقات في الاتحاد أحمد جوهر والسكرتير الفني عبد المجيد يزبك، ومن اللجنة المنظمة منظم البطولة نيك بلاير ومدير عام الشركة الراعية هاي ايند نوتريشن مراد الغوثي.

وتبلغ جوائز البطولة 100 ألف درهم، وتقام في مركز دبي التجاري.

أهمية

وأكد الشيخ عبد الله الشرقي أهمية التعاون المشترك مع جميع الجهات الرياضية المحلية والدولية التي من شأنها دعم ممارسة الرياضات التي ينظمها ويشرف عليها اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية وأن فريق العمل في الاتحاد حريص على تقديم أفضل الجهود التي من شأنها إنجاح البطولة وإظهارها بشكل مميز وبما يتناسب واستراتيجية الاتحاد بتطوير رياضاته والوصول بها للأفضل وبما يساهم بنقلة نوعية مضافة للرياضة الإماراتية.

بدوره قدم منظم البطولة البريطاني نيك بلاير شكره لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية والشركة الراعية، ومؤكداً أن فريق عمله سيقوم بتقديم أفضل ما يمكن لنجاح البطولة وكاشفاً عن أن عملية الوزن وتسجيل اللاعبين ستكون بتاريخ 30 يونيو و 1 يوليو في مقر الاتحاد وأن البطولة ستضم 18 فئة في بناء الأجسام والفيزيك والكلاسيك كما أنها ستحظى بمشاركة عدد من الحكام الدوليين داخل الدولة.

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