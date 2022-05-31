استقبال حافل لمنتخب سيدات السلة بطل الخليج

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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وجدت بعثة منتخب الإمارات للسيدات، الفائز بذهبية الخليج لكرة السلة استقبالاً حافلاً في مطار دبي الدولي لدى عودتها من الكويت مساء أمس الاثنين حيث تقدم الحضور اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة وجميع أعضاء مجلس الإدارة، كما شارك في الاستقبال ممثلون من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ونادي سيدات الشارقة، وجميع أندية السيدات في الإمارات، وثمن القرقاوي الإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب في دورة الألعاب الخليجية الثالثة، واصفاً اياه بالإنجاز غير المسبوق وتمنى مواصلة المشوار بنفس القوة والحماس لرفع علم الدولة في الاستحقاقات المقبلة.

بدورها، أشادت هلا شحادة مدربة الفريق، بدعم اللجنة الأولمبية واتحاد السلة ووقفتهما خلف الفريق طوال مشواره في البطولة، موضحة أن المهمة لم تكن سهلة خاصة في الأدوار النهائية أمام السعودية والكويت لكن لاعبات الإمارات كن على مستوى المسؤولية وحرصن على التمثيل المشرف، وذكرت المدربة هلا شحادة، أن المنتخب استعد لمدة أسبوعين فقط قبل البطولة بسبب برامج وبطولات الموسم الحالي الداخلية، وتمنت أن يكون الاستعداد أفضل في المرحلة المقبلة التي تتضمن مشاركة مهمة في تركيا تتمثل في دورة التضامن الإسلامي من 9 إلى 18 أغسطس المقبل، مبينة أن المنتخب يضم خيرة لاعبات السلة أمثال أمل جمال بن حيدر، وآمنة المهيري، واليازية سلطان، وفاطمة حيدر.

يذكر أن، البعثة ضمت أيضاً ميثاء بن ضاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيساً وعضوية زهراء البلوشي إداري الفريق والمدربة هلا شحادة بالإضافة للاعبات الأربع.

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