«الرياضات الشتوية».. عضوية كاملة في «دولي التزلج»

المصدر: (أبوظبي – البيان)

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حصل «اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية» على العضوية الكاملة في الاتحاد الدولي للتزلج بموافقة جميع أعضاء الاتحاد في «اجتماع ميلانو»، الذي عقد «من بعد» وبمشاركة ممثلي أكثر من 100 دولة، وتمنح العضوية حق التصويت لاتحاد الإمارات في شؤون الاتحاد الدولي، وتتيح الفرصة كاملة للاعبي الإمارات للمشاركة في المعسكرات والبطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي، بجانب حضور الاجتماعات والمؤتمرات المقتصرة على الأعضاء الدائمين فقط.

وتتيح العضوية استضافة البطولات المحلية والإقليمية والعالمية في الإمارات وتنظيم برامج تدريبية لتمكين الرياضات الشتوية بالدولة.

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