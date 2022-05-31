تشكيل لجان «جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي»

المصدر: دبي - البيان

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أصدر معالي مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس مجلس أمناء «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»؛ إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، 3 قرارات بتشكيل اللجان العاملة في الدورة الثانية عشرة للجائزة، الأكبر من ناحية قيمتها وتعدد فئاتها، والأولى على الإطلاق التي تعنى بجانب الإبداع في العمل الرياضي. وشمل القرار اللجنة الفنية، ولجنة التحكيم، ولجنة الاتصال والتسويق، ويمتد عملها في الفترة من 2022 إلى 2024.

ويترأس اللجنة الفنية، الدكتور خليفة الشعالي عضو مجلس أمناء الجائزة «الإمارات»، وتضم عبدالصمد حسين سليمان «الإمارات» نائباً للرئيس، وعضوية كل من الدكتور محمد عبدالوهاب الأنصاري «الإمارات»، وشيخة أحمد الجرمن «الإمارات»، والدكتور سعد أحمد شلبي «مصر»، والدكتور ناجي إسماعيل حامد مدير القسم الفني بالجائزة منسقاً.

فيما يترأس لجنة التحكيم مصطفى براف عضو مجلس الأمناء «الجزائر»، وتضم أحمد مساعد العصيمي عضو مجلس الأمناء «السعودية» نائباً للرئيس، وعضوية: طارق يوسف الجناحي، ومريم عبدالله مطر بن لاحج، وعبير محمد الخاجة «الإمارات»، والدكتور ناجي إسماعيل حامد مدير القسم الفني بالجائزة منسقاً.

وتترأس لجنة الاتصال والتسويق موزة سعيد المري الأمينة العامة للجائزة «الإمارات»، وتضم سارة محمد المضرب «الإمارات» نائبة للرئيس، وعضوية: عادل فاروق العوضي «الإمارات»، وسامي عبد الإمام «العراق»، وحسام السيد أبو الفتوح أخصائي رئيس بالجائزة منسقاً.

وعبر معالي مطر الطاير عن ثقته برؤساء وأعضاء اللجان للعمل بأعلى مستويات الجودة ووضع الخطط التي تسهم في تحقيق الأهداف الكبيرة التي حددها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، راعي الجائزة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس الجائزة، وتوجيهات سموهما السديدة لمجلس أمناء الجائزة لتطوير العمل الرياضي في الإمارات والوطن العربي والعالم، والارتقاء بالإنجازات إلى مستويات الإبداع والتميز، بالإضافة إلى تمكين المجتمعات من خلال الرياضة، ودعم المبادرات التي تعزز دور الرياضة وسيلة من وسائل تطوّر المجتمعات وتمكين أفرادها وسعادتهم ونشر قيم التسامح والتعاون في المجتمعات.

ووجه معالي مطر الطاير اللجان، بالبدء الفوري بالعمل وتعزيز المكتسبات التي حققتها الجائزة في الدورات الإحدى عشرة الماضية على جميع المستويات واستمرار نشر ثقافة الإبداع في العمل الرياضي وتكريم المبدعين أفراداً ومؤسسات وإطلاق ودعم المبادرات الإبداعية.

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