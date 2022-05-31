«تنظيمية القفال» تطمئن على التجهيزات اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تبحث اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال 31 للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برعاية ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم آخر التجهيزات والتحضيرات لتنظيم الحدث في الفترة من الجمعة وإلى الأحد المقبلين.

ويترأس اللجنة المنظمة في النسخة رقم 31 لسباق القفال أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وتضم في تشكيلها سيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة نائباً لرئيس اللجنة العليا المنظمة وعضوية كل من: راشد ثاني العايل المهيري وجمال زعل بن كريشان المهيري عضوي مجلس الإدارة ومحمد عبدالله حارب المدير التنفيذي.

وتعقد اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال 31 اجتماعها اليوم في مقر قرية السباق وموقع استديو (القفال) الخاص بقنوات (مؤسسة دبي للإعلام) الشريك الإعلامي في إنجاح السباق حيث يضم الموقع قاعة للاستديوهات وقاعة الضيافة لكبار الشخصيات فضلاً عن قاعة المعرض التراثي (حكاية الدانة) الذي تنظمه مؤسسة (القفال) للفعاليات بإشراف خبير التراث البحري مصطفى الفردان.

وتتابع اللجنة العليا المنظمة التجهيزات كافة الخاصة من قبل لجان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وبالتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية مع اقتراب الموعد المحدد لإقامة الحدث.

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