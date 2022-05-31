منتخب سلة السيدات يخطف الذهب في «خليجية الكويت»

المصدر: الكويت - علي الظاهري - أحمد جمال الدين – ياسمين العطار

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واصلت كرة السلة الإماراتية التألق في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها دولة الكويت بمشاركة أكثر من 1700 رياضي من مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتختتم اليوم، إذ حصد منتخبنا الوطني لكرة السلة للسيدات 3*3 ذهبيات المسابقة مكرراً إنجاز منتخب الرجال الذي ظفر بذهبية المركز الأول بذات الدورة.

وحصد منتخبنا ذهبية مسابقة كرة السلة 3*3 للسيدات، التي أقيمت في مجمع الشيخ سعد العبدالله الصباح، بعدما فاز على المنتخب الكويتي في النهائي بنتيجة 12 - 8، ليحل الأخير في المركز الثاني ويحصل على الميدالية الفضية، فيما جاء في المركز الثالث المنتخب البحريني بعدما فاز على نظيرة السعودي بنتيجة 10 - 9.

وتوج خليفة الزرعوني لاعب منتخبنا الوطني للمبارزة بالميدالية الفضية في مسابقة سلاح «ايبيه» للرجال «فردي» بعد خسارته في المواجهة النهائية بنتيجة 15 - 8 من الكويتي عبدالعزيز الشطي الحائز الميدالية الذهبية، وتقاسم الميدالية البرونزية في المسابقة التي أقيمت في مركز شباب مدينة جابر الأحمد الثنائي السعودي جواد الداوود وحسين الطويل.

وشهدت منافسات سلاح «ايبيه» للفردي للرجال، مشاركة 4 لاعبين من منتخبنا الوطني وهم خليفة الزرعوني المتوج بالميدالية الفضية ومحمد المازمي الذي خرج من الدور ربع النهائي، وعبدالله الحمادي الذي بلغ دور الـ16، بينما لم يتأهل لاعبنا سيف محمد إلى الأدوار الإقصائية بعد خروجه من دور المجموعات.

وارتفع رصيد الإمارات إلى 45 ميدالية في المركز الثالث بواقع 18 ذهبية و16 فضية و11 ميدالية برونزية بفارق ذهبيتين عن مملكة البحرين في المركز الثاني بإجمالي 59 ميدالية منها 20 ذهبية و21 ميدالية فضية و18 برونزية.

إشادة

وأشادت أمل بن حيدر، لاعبة منتخب الإمارات لكرة السلة بإقامة مسابقة كرة السلة 3*3 للسيدات المرة الأولى في تاريخ المشاركات الخليجية، مؤكدة أن منافسات البطولة كانت مبهرة نظراً لتقارب مستويات المنتخبات .

وأعرب مروان المازمي لاعب منتخبنا الوطني للكاراتيه، عن سعادته بحصد الميدالية الفضية في مسابقة فردي «كاتا» لرياضة الكاراتيه، وقال إنه كان يتطلع إلى الفوز بالميدالية الذهبية .

حدث مهم

من جانبه عبر اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، عن سعادته بالمشاركة الخليجية الواسعة في دولة الكويت الشقيقة التي استضافت العديد من الدورات والبطولات على مدى السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الجميع فائز وأن الحدث بمقام ملتقى رياضي بين المسؤولين واللاعبين يعزز من العلاقات الأخوية ويجمع شمل الأسرة الخليجية.

وأضاف الرزوقي إن الحدث يسهم في تطوير الرياضة في المنطقة الخليجية ويؤهل اللاعبين للاستحقاقات العربية والإقليمية والقارية والدولية، مؤكداً أن الثقة كبيرة بأبناء الإمارات لتحقيق النتائج المشرفة التي تليق برياضة الإمارات كما عودونا دائماً متمنياً التوفيق والنجاح لجميع اللاعبين المشاركين ومن بينهم لاعبو الكاراتيه الذين عودونا التألق في مختلف المحافل والاستحقاقات.

وذكر الرزوقي أن إقامة الدورة الخليجية كل 4 سنوات تعد فترة مناسبة، حيث تضم الأجندة الدولية العديد من الاستحقاقات والبطولات على مستوى جميع الألعاب والرياضات منها عربية وغرب آسيوية، مشدداً على أهمية استثمار البطولة الخليجية للارتقاء بمستوى اللاعبين وتأهيلهم إلى مراحل أعلى.

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