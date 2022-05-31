«كسر التعادل» يمنح عبد الستاروف لقب «الشارقة ماسترز للشطرنج»

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

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توّج الأستاذ الدولي الكبير الأوزبكي نادربيك عبد الستاروف بطل العالم للشطرنج السريع بلقب النسخة الخامسة من بطولة الشارقة ماسترز الدولية للشطرنج التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة من 48 دولة.

وتساوى عبد الستاروف مع سالم عبد الرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج بـ7 نقاط في الصدارة لكن الحظ ابتسم للاعب الأوزبكي الذي اكتفى بالتعادل في الجولة الأخيرة مع الهندي أباجيت جوبتا في انتزاع اللقب بنظام كسر التعادل على حساب «الفتى الذهبي» الذي حل ثانياً رغم فوزه الثمين على الروماني العنيد الأستاذ الدولي الكبير دانييل بوغدان.

وبفضل نتائجه المبهرة في البطولة، حصل سالم عبد الرحمن على 18 نقطة إضافية على مستوى التصنيف الدولي ليتخطى حاجز 2700 نقطة ويدخل ضمن قائمة أفضل 30 لاعباً على مستوى العالم وهو أفضل مركز يصل إليه نجم منتخبنا الوطني ونادي الشارقة خلال مشواره الاحترافي.

وشهد الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة حفل الختام وتكريم الفائزين بحضور الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج ورئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وأركادي ديفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي والمهندس فتحي جبر عفانة الرئيس التنفيذي لشركة فاست لمقاولات البناء والعديد من القيادات الشطرنجية العربية والقارية.

وأسفرت بقية النتائج عن احتلال أباجيت جوبتا المركز الثالث بـ6.5 نقاط وخلفه الأستاذ الدولي الكبير الأرميني هايك مارتوريسيان وحل الروماني دانييل بوغدان خامساً، وجاء بالمركز السادس الأستاذ الدولي الكبير الهندي غوكيش دي، أما المركز السابع فكان من نصيب الأستاذ الدولي الكبير الأمريكي هانز نيمان.

بطولة التحدي

من جهة أخرى أسفرت نتائج بطولة التحدي التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بالتزامن مع بطولة الماسترز بمشاركة 60 لاعباً ولاعبة عن تتويج المصري المخضرم الأستاذ الدولي محسن الجابري بالمركز الأول برصيد 7.5 نقاط، وجاء الأستاذ الدولي إبراهيم سلطان لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة في المركز الثاني برصيد 7 نقاط بعد تعادله في الجولة الأخيرة مع الأستاذ الاتحادي جون كالفن من جنوب أفريقيا، وحلّ الأستاذ الدولي الأردني أحمد الخطيب ثالثاً برصيد 6.5 نقاط بعد فوزه المهم في الجولة الأخيرة على الدولي المصري جورج ميشيل، وجاءت الجورجية الأستاذة الاتحادية ليلى كوردز في المركز الرابع برصيد 6.5 نقاط، كما حلّت الأرمينية الأستاذة الدولية سونا أستريان بالمركز الخامس.

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