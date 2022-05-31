كوريا الجنوبية بطل «دولية فزاع للريشة الطائرة لأصحاب الهمم»

المصدر: دبي - وام

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فازت كوريا الجنوبية بلقب بطولة فزاع الدولية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم - التي أقيمت برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي- برصيد 6 ذهبيات وفضيتين و6 برونزيات، في ختام النسخة الرابعة من البطولة التي شاركت فيها 30 دولة حيث تم تتويج اللاعبين واللاعبات في الفئات المختلفة بـ «128 ميدالية».

وتم تكريم اين رايت مدير إدارة التطوير بالاتحاد الدولي للريشة الطائرة، وغازي المدني الأمين العام لاتحاد الإمارات للريشة الطائرة، والبطل الأولمبي فيكتور اكسيلسن المصنف الأول في العالم والحاصل على ذهبية دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في طوكيو، إضافة إلى مريم المندوس أصغر متطوعة في البطولة والتي لم يتجاوز عمرها الـ 10 سنوات.

شكر

ووجه ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم رئيس اللجنة المنظمة الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم راعي بطولات «فزاع لأصحاب الهمم» ومجلس دبي الرياضي، والمؤسسات والشركات الراعية التي لم تدخر أي جهد في دعم أنشطة نادي دبي لأصحاب الهمم، وكذلك المتطوعين وفرق العمل المختلفة وأجهزة الإعلام وقناة دبي الرياضية، معرباً عن سعادته بهذا النجاح الذي شهد به الاتحاد الدولي وكل الوفود المشاركة.

وقال: «الاهتمام الكبير الذي يحظى به» أصحاب الهمم «من القيادة الرشيدة» كان له المردود الإيجابي في وصولهم إلى منصات التتويج وتحقيق الطموحات المطلوبة».. معرباً عن تطلعه لأن يكون هناك قسم خاص بـ» أصحاب الهمم «في الاتحادات المعنية» وصولاً إلى الأهداف المرجوة.

من جانبه وجه ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية مدير البطولة الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي على اهتمامه ودعمه الكبيرين لأصحاب الهمم، ومجلس دبي الرياضي لمتابعته لكل تفاصيل البطولة، واصفاً نسخة الدورة الرابعة بأن مستواها الفني متقارب مع المستويات الموجودة في دورات الألعاب البارالمبية.

قيمة عالمية

وأشار العصيمي إلى أن مشاركة الأبطال النخبة وأصحاب الإنجازات في دورة الألعاب الأخيرة «طوكيو 2020» بدبي تعكس قيمة بطولات فزاع والمستوى العالي الذي وصل إليه.. مبيناً أنهم في اللجنة المنظمة يسعون لمواصلة تطوير البطولة من أجل تحقيق أهدافها الكاملة انطلاقاً من رؤية «القيادة الرشيدة» في الدمج الكامل وتمكين «أصحاب الهمم» من خلال الرياضة التنافسية».

من جهته وجه اللواء أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بالقيادة العامة لشرطة دبي الشكر إلى اللجنة المنظمة برئاسة ثاني جمعة بالرقاد وماجد العصيمي مدير البطولة والتي أثرت الحدث بكل مقومات النجاح والتميز. وقال:«نتشرف في القيادة العامة لشرطة دبي أن نكون شركاء دائمين لهذه البطولة التي فرضت نفسها على الساحتين المحلية والعالمية فهي دولية بطعم إماراتي، والقيادة الرشيدة «تولي» أصحاب الهمم «اهتماماً كبيراً لما لهم من مكانة غالية على قلوب الجميع».

من ناحيته قال نجيب عمر عبد الله الأمين العام لاتحاد الإمارات للاسكواش إن بطولات فزاع تبوأت مكانة مرموقة على الخريطة العالمية لرياضة «أصحاب الهمم» محققة النجاح تلو الآخر، وأن أكبر دليل على قيمة تلك البطولة هو إقبال الأبطال العالميين أصحاب التصنيفات الأولى في الدورات البارالمبية على المشاركة فيها.

وثمن جهود اللجنة المنظمة في تنظيم بطولات فزاع بصورة احترافية مما كان الأثر الكبير في نجاح نسخها المختلفة، ليظل الحدث محط أنظار أبطال العالم في المسابقات المختلفة.

ووصف غازي المدني الأمين العام لاتحاد الريشة الطائرة التنظيم بـ «الاحترافي»، مشيراً إلى أن العمل بروح الفريق الواحد وراء نجاح البطولة وأن المستوى الفني الراقي الذي ظهر به الأبطال يؤكد قيمة الحدث العالمي.

من ناحيته أعرب البطل الأولمبي فيكتور اكسيلسن عن سعاته بالتواجد في قلب الحدث خلال اليوم الختامي، مشيراً إلى أن المستوى الفني للمشاركين أسعده، حيث يعد مؤشراً جيداً لتطور اللاعبين المستمر، وتجاوزهم لتأثيرات جائحة كورونا، ولا شك أن الإمارات لها فضل كبير في ذلك لأنها استضافت العديد من البطولات بنجاح كبير خلال تلك المرحلة الصعبة، وأخذت بيد الأبطال للتعافي تدريجياً في ظل تطبيق بروتوكول صحي دقيق يوفر الوقاية للاعبين والمنظمين والمدربين والحكام.

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