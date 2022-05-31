128 فعالية ضمن مبادرة «صيفنا رياضي»

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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كشف مجلس دبي الرياضي عن إطلاق 128 فعالية رياضية متنوعة ضمن برنامج الفعاليات الرياضية لمبادرة «صيفنا رياضي» التي ينظمها المجلس للعام الثاني على التوالي.

وتقام الفعاليات في أكثر من 94 موقعاً مختلفاً في دبي خلال الفترة من 1 يونيو إلى 31 أغسطس المقبل، وتتضمن 33 لعبة رياضية متنوعة، بهدف تشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني خلال فترة الصيف.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مركز دبي التجاري العالمي وتحدث خلاله خالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، ودييجو كورتيز نائب الرئيس للمنشآت التجارية، بمركز دبي التجاري العالمي، وأحمد سليمان رئيس مجلس إدارة أكاديمية جام الرياضية، ومحمد العتري، نائب رئيس مشاريع الثلج لدى ماجد الفطيم للترفيه والتسلية والسينما.

فعاليات متنوعة

وتتضمن مبادرة «صيفنا رياضي» العديد من الفعاليات الرياضية التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي والتي تتنوع ما بين الفعاليات الشاطئية والثلجية والمائية والرياضات النسائية، ومن أبرز هذه الفعاليات التي تنظم سنويًا وتحظى بإقبال كبير من المقيمين والزوار على حد سواء سباق الجري الثلجي، وتحدي الثلج وبطولات التزلج على الجليد المحلية.

وبطولات أصحاب الهمم الدولية للتزلج على الجليد التي تقام في سكي دبي بمول الإمارات، كما يقام أيضًا «معسكر السيدات الثلجي» الذي يتضمن العديد من الفعاليات الثلجية المخصصة للسيدات فقط في سكي دبي، وتتضمن فعاليات المبادرة بطولات السلة والتنس والريشة التي تقام في عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي.

وتأتي هذه المبادرة تحقيقًا لرؤية مجلس دبي الرياضي في بناء مجتمع رياضي متميز وسعيد من خلال إتاحة الفرصة لمشاركة مختلف فئات المجتمع في الأنشطة الرياضية ودعم تنظيم الفعاليات الرياضية التي تساهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني بين كافة شرائح المجتمع.

نشر ثقافة الرياضة

وأكد خالد العور أن مجلس دبي الرياضي يعمل على تنظيم العديد من البطولات والفعاليات الرياضية التي تساهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني وتحفز كافة أفراد المجتمع من مختلف الفئات على المشاركة في الفعاليات الرياضية، خاصة في فصل الصيف الذي كان يمثل في السابق موسم الراحة والخمول وتحول بفضل التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة ومنظمي الفعاليات الرياضية إلى موسم مليء بالنشاط والحيوية والفعاليات المتعددة التي تقام داخل القاعات المكيفة مثل عالم دبي للرياضة.

وفي القاعات الثلجية بسكي دبي مثل سباق الجري الثلجي وتحدي الجليد وبطولات التزلج وغيرها العديد من الفعاليات التي شكلت موسمًا خاصًا من السياحة الرياضية وساهمت في جذب العديد من الزائرين من مختلف دول العالم، لتكون دبي قبلة للسائحين من مختلف دول العالم في فصل الصيف الذي تصل فيه درجة الحرارة إلى أقصاها«، مشيراً إلى أن مبادرة «صيفنا رياضي» نجحت العام الماضي في استقطاب آلاف المشاركين وأنه يتوقع مضاعفة هذه الأعداد بحكم زيادة عدد الفعاليات حتى تلبي كافة الأذواق.

وأضاف العور: يسعى مجلس دبي الرياضي إلى تفعيل الشراكة مع مختف القطاعات الحكومية وغير الحكومية تأكيدًا على أهمية تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات لخدمة المجتمع بالرياضة من خلال تنظيم فعاليات رياضية متنوعة».

ومن جانبه قال محمد العتري: «تستضيف سكي دبي فعاليات على مدار العام للترويج لنمط حياة نشيط، ولا يعد فصل الصيف استثناءً فقد أصبح مليئاً بالفعاليات الرياضية، ونحن متحمسون للانضمام مرة أخرى إلى مجلس دبي الرياضي لتنظيم هذه الفعاليات حتى يتمكن كافة أفراد المجتمع من التغلب على حرارة الصيف والحفاظ على لياقتهم أثناء الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية، بالإضافة إلى تعلم هواية جديدة مثل التزلج على الجليد، يمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة رائعة من النشاطات».

تعاون وثيق

قال دييجو كورتيز نائب الرئيس للمنشآت التجارية بمركز دبي التجاري العالمي: «في إطار تعاوننا الوثيق مع مجلس دبي الرياضي ودعمه المتواصل لترسيخ مكانة عالم دبي للرياضة، يسرنا الترحيب بزوار هذه الفعالية الإقليمية المتميزة للرياضة واللياقة البدنية، والتي ستكون جزءاً أساسياً من فعاليات مجلس دبي الرياضي الصيفية، ويسعدنا التأكيد على النمو المتواصل لهذه الفعالية، والتي مكّنتنا من المساهمة بدور محوري في توفير منصّة أساسية تتيح المشاركة في الرياضات والأنشطة الرياضية المختلفة أمام المقيمين والزوار».

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