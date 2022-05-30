3 انتصارات جديدة للإمارات في بطولة العالم للمواي تاي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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حقق منتخب الإمارات اليوم 3 انتصارات جديدة في بطولة العالم للمواي تاي المقامة في أبوظبي، وتستمر حتى 4 يونيو المقبل، وفاز محمد جفلة على الفلسطيني ليث شاكر بالنقاط منتزعاً بطاقة التأهل للدور قبل النهائي، فيما تأهل محمد مرضي لاعب منتخبنا الصاعد تحت 23 سنة بفوزه المستحق بالضربة القاضية على بطل منتخب بيرو لويس فيليب، وفاز أحمد عبدالعزيز على بطل لتوانيا مرتباس ليتأهل للدور الثاني.

شهد المنافسات عبدالله سعيد النيادي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، وطارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد أمين عام الاتحاد العربي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي مدير البطولة.

وتتواصل نزالات البطولة في يومها الخامس اليوم بمواجهات جديدة من الوزن الثقيل المثير التي تشهد نزالات منتخبنا والمنتخبات العربية ضمن الدور ربع النهائي للبطولة التي اقتربت منافساتها من النهاية.

دورة المدربين

وعلى هامش البطولة شهد طارق المهيري ختام دورة مدربي المواي تاي المتقدمة، والتي حاضر فيها التايلاندي الدكتور ساكشي تبسوان رئيس الاتحاد الدولي حول رياضة المواي تاي التي تنشد ثقافة السلام بعيداً عن الجنسية والمعايير الاجتماعية. نظم الدورة الاتحاد الدولي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للعبة.

ضمن الاستعدادات للمشاركة الأولى في دورة الألعاب الأولمبية بعد الاعتراف بالاتحاد تأكيداً لأهمية ألعاب الفنون القتالية بهدف الارتقاء بالتدريب ومستجدات اللعبة، وتنوعت المحاضرات النظرية بين هيكل الرياضة، وعلم وظائف الأعضاء وعلم النفس الرياضي، والتغذية، والأخلاق، والوقاية من الإصابات، والحماية، والتعليم ضد المنشطات، أعقبها ورشة العمل الفنية الأولى مع رئيس اللجنة الثقافية اجاهن كاو، الذي أكد أهمية التعليم المستمر.

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