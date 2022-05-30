نجاح كبير لبطولة شرطة دبي لـ«مصارعة الذراعين»

المصدر: دبي - البيان

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شهد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، النسخة الأولى من بطولة القوة البدنية «مصارعة الذراعين»، التي نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية في حديقة نايف، بحضور العقيد عمر عاشور، نائب مدير مركز شرطة نايف، والعقيد أحمد السعدي مدير إدارة الشؤون الإدارية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع.

وفيصل الغيص الزعابي عضو اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وعبدالمجيد يزبك، السكرتير الفني للاتحاد، والنقيب عوض مبارك والسيدة فاطمة أبو حجير منسقي مبادرة الروح الإيجابية.

وأكد الشيخ عبدالله الشرقي أن اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية سعيد للمشاركة بتنظيم والإشراف على هذه البطولة ويتطلع إلى المزيد من التعاون المشترك مع القيادة العامة لشرطة دبي لمزيد من المبادرات الرياضية والمجتمعية التي تسهم في تعزيز الروح الإيجابية وأن تكون الرياضة أسلوباً مثالياً للحياة، مؤكداً أن تنظيم البطولة سيسهم في الترويج لرياضة مصارعة الذراعين.

ومن جانبه ثمن العقيد عمر عاشور بالتعاون المثمر بين شرطة دبي واتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية الذي توج بتنظيم بطولة الذراعين، مما أسهم ذلك في تعزيز الروح الإيجابية بين أفراد المجتمع عموماً ومجتمع الرياضة خصوصاً، ومقدماً الشكر للجنة المنظمة للبطولة للجهود التي بذلتها في إنجاح البطولة بشكل مميز.

وأكد العقيد أحمد السعدي، أن مبادرة الروح الإيجابية تستهدف كل فئات المجتمع وتهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التواصل الاجتماعي وحياة سعيدة في الأحياء السكنية وهذه ضمن أهداف شرطة دبي الاستراتيجية لإسعاد المجتمع.

وأسفرت نتائج بطولة القوة البدنية عن فوز اللاعب الهندي برسم سجار بالمركز الأول في وزن 85 كيلوغراماً، تلاه الروماني سيرخيو مارج بالمركز الثاني والنيجيري جودي شيجوزي بالمركز الثالث، وفي وزن أكثر من 85 كيلوغراماً فاز الهندي رجندر كومار بالمركز الأول، بينما جاء الفلسطيني محمد عبدالعزيز حليس بالمركز الثاني والإماراتي سالم عبدالله الشحي بالمركز الثالث، وفي فئة السيدات تميزت لاعبات نيجيريا والكاميرون وحصلن على المراكز الأولى.

وفي نهاية البطولة كرمت اللجنة المنظمة شركاءها الاستراتيجيين وهما بلدية دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والإدارات العامة المساندة من شرطة دبي.

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