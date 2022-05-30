«الرجبي» يعلن عن أول مسابقة لتصميم ملابس المنتخب

المصدر: دبي- البيان الرياضي

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أعلن اتحاد الإمارات للرجبي على مواقعه للتواصل الاجتماعي عن إطلاق مسابقة تصميم ملابس المنتخب لـ 15 لاعباً والتي تهدف إلى تعزيز الإبداع والمواهب وإظهار الكفاءات ودعمها وتشجيعها والى جانب إدماج المجتمع مع أنشطة الاتحاد.

وعلق عبدالرحمن صلاح بوخاطر عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الإعلام الحديث والمواقع الإلكترونية في اتحاد الرجبي: نحرص في اتحاد الرجبي على دعم الأنشطة والفعاليات المتعلقة بتنمية وتطوير الكفاءات والمواهب أن باب المشاركة مفتوح أمام الجميع من الشركات وأفراد وكافة الأعمار والجنسيات وأن التركيز سيكون على اكتشاف المواهب الشابة المتميزة بالابتكار والإبداع من المواهب المحلية وتشجيعها ورعايتها وإدماج المجتمع مع أنشطة اتحاد الرجبي، وسيحصل التصميم الفائز على جائزة رمزية قيمتها 10.000 درهم إماراتي

وتشترط المسابقة أن يتسم التصميم ببساطة التكوين ووضوح المضمون وقوة الدلالة، في حين سيكون مطلوباً من المتسابق إرفاق وصف مفصّل للتصميم وعناصره ودلالاته، وأن يكون التصميم مستوحى من التراث الإماراتي وألا يكون مقتبساً ومشابهاً لأية تصميمات أخرى، وأن يكون لون التصميم الرئيسي الأسود أو الأحمر؛ ويكون التصميم قابلاً للتعديل والتطوير.

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