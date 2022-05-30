إسماعيل القرقاوي: سلة الإمارات تعيش أحلى أيامها

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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أكد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة أن سلة الإمارات تعيش الآن أحلى أيامها نتيجة للإنجازات التي تحققها منتخباتنا الوطنية في البطولات الخليجية والقارية جاء ذلك بعد فوز منتخب السيدات 3 * 3 بذهبية الألعاب الخليجية بالكويت وتفوقه على منتخبات السعودية والبحرين والكويت مكرراً نفس إنجاز منتخب الرجال بالميدالية الذهبية الأسبوع الماضي.

وقال القرقاوي إن اتحاد السلة ينتظر المزيد من أبناء وبنات الإمارات الذين حرصوا على رفع علم الدولة في هذا التجمع الخليجي آملاً من منتخب الرجال أن يحقق إنجازاً جديداً في تصفيات آسيا ضمن المجموعة التي تضم كلاً من قطر وسلطنة عمان ومؤكداً أن اتحاده لن يتأخر عن دعم المنتخبات الوطنية في سبيل تحقيق المزيد من الإنجازات والميداليات.

وفي سياق آخر بدأ منتخب الرجال استعداداته لخوض المنافسات القارية وأجرى أول تدريب له على صالة الوصل بحضور عبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد وفريد القيواني، وصرح راشد النقبي مدير المنتخب أن الفريق سيواصل استعداداته على صالة شباب الأهلي بالممزر ثم يغادر إلى الدوحة لخوض التصفيات .

وقال الجهاز الفني استدعى أربعة لاعبين جدد لم يشاركوا في دورة الألعاب هم حسين علي عمر وأحمد عبداللطيف وخليفة خليل ومحمود وسيم إلى جانب اللاعبين الذين شاركوا في البطولة الخليجية على أن يتم تقليص العدد إلى 12 ليلة السفر إلى قطر وأضاف إن المنتخب سيواجه كلاً من سلطنة عمان وقطر مع العلم أن المنتخبات الثلاثة صعدت تلقائياً إلى الدور الثاني بعد اعتذار سريلانكا بحيث يحمل كل فريق النقاط التي سيحققها في تصفيات الدوحة إلى التصفيات التالية المقرر إقامتها في شهر فبراير من العام القادم بالإضافة إلى منتخبات الكويت والعراق وفلسطين.

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