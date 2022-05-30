نهائي «بارالمبية طوكيو» يتكرر في « فزاع للريشة»

المصدر: دبي - البيان

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شهدت منافسات اليوم الخامس لبطولة «فزاع» الدولية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، تكراراً لنهائي دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة (طوكيو 2020)، وجمعت مباراة نصف النهائي ببطولة فزاع، مواجهة ساخنة بين الياباني داكاي والكوري كيم، وانتهت بفوز داكاي على منافسه 2 - 0، وذلك بعد شهور قليلة من فوزه على اللاعب نفسه في نهائي «بارالمبية طوكيو»، ويلتقي داكاي في نهائي فردي الرجال لفئة الكراسي المتحركة بـ«دولية فزاع» مع شان بطل هونغ كونغ صاحب برونزية طوكيو.

وأوضح جعفر إبراهيم مدير التطوير بالاتحاد الدولي للريشة الطائرة نائب رئيس اللجنة الفنية للبطولة أن تكرار نهائي «طوكيو» في نصف نهائي بطولة «فزاع» يعكس المستويات المتقدمة للحدث، والمنافسة القوية لبلوغ منصات التتويج، ويؤكد المكانة العالمية للبطولة.

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