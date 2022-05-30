فوز تاريخي لمنتخب السيدات في مونديال المواي تاي

المصدر: أبوظبي - وام

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حققت زينب بوحمدة لاعبة منتخبنا الوطني للمواي تاي فوزاً تاريخياً لمنتخب سيدات الإمارات في بطولة العالم للمواي تاي IFMA المقامة حالياً بمركز أبوظبي للمعارض، باعتباره الأول للمنتخب بكأس العالم، وجاء الفوز على حساب الهندية ديبا راجاك بالضربة القاضية الفنية السريعة في وزن تحت 60 كغم، لتتأهل اللاعبة للمرحلة الثانية من تصفيات المجموعة، وفاز لاعب منتخبنا الوطني أيوب المكي على الفيتنامي فوك لونغ، وتغلب إبراهيم بلال على المصري سيف الله قنديل في وزن تحت 63.5 كغم.

وأكد التايلاندي الدكتور سأكشي تبسوان رئيس الاتحاد الدولي للعبة أن الإمارات قبلة لرياضي العالم، ورائدة في تنظيم أقوى وأهم البطولات العالمية في مختلف الألعاب.

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