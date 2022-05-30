«برج العرب» خط نهاية «القفال 31»

المصدر: دبي - البيان

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اعتمدت اللجنة المنظمة لسباق القفال للسفن الشراعية المحلية في نسخته رقم 31 والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برعاية ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، فندق برج العرب في شواطئ جميرا كنقطة النهاية للسباق الأغلى في الموسم الرياضي 2021 - 2022، وتحدد الفترة من 3 - 5 يونيو موعداً للحدث، وفقاً لظروف وحالة البحر وتقارير الأرصاد الجوية وبناءً على قرار اللجنة المنظمة، والتي تتابع عن كثب معطيات النشرة البحرية خلال الفترة المقبلة.

وينطلق السباق من جزيرة صير بونعير في عمق الخليج العربي باتجاه خط النهاية في شواطئ دبي لمسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً مروراً بخط نهاية المرحلة الأولى قبالة جزيرة القمر (نيوة بن حنظول) إحدى المعالم البحرية في دانة الدنيا دبي وصولاً إلى خط النهاية عند فندق برج العرب، وكانت نقطة النهاية للنسخة 30 عند المعلم الحضاري الجديد (عين دبي) بين جزيرتي نخلة جميرا وبلو واترز. وحرص جمال زعل بن كريشان المهيري عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عضو اللجنة العليا المنظمة للسباق على توجيه الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي راعي الحدث على دعمه واهتمامه المستمر، وقال: يحرص نادي دبي الدولي للرياضات البحرية واللجنة العليا المنظمة للحدث دائماً على تنفيذ توجيهات سمو راعي الحدث وتسهيل مهمة المشاركين من نواخذة وملاك وبحارة بالتعاون مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية والتي تسهم في إنجاح التظاهرة.

وأشار إلى أن اللجنة المنظمة تواصل جهودها مع باقي الشركاء وتسهر من أجل الوصول إلى أعلى معدلات الجاهزية في انتظار ساعة الصفر لبدء الملحمة التاريخية من جزيرة صير بونعير خلال الفترة المقررة، مؤكداً أن اختيار فندق برج العرب كخط نهاية هذه المرة جاء في إطار سعى النادي لإبراز معالم دبي وبعد استقصاء أهل الشأن من نواخذة وملاك، متمنياً في ختام حديثه أن يصل جميع المشاركين إلى خط النهاية في أمن وسلامة.

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