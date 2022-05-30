قيس الظالعي: دعم عمار النعيمي للرجبي وسام فخر

المصدر: دبي - العوضي النمر

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عبر قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي ونائب رئيس اتحاد الإمارات للرجبي، عن شكره وتقديره لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، على دعمه الكبير للعبة، واهتمامه بكل تفاصيلها، وحرص سموه على جعل عجمان عاصمة لهذه الرياضة في منطقة غرب آسيا، لتنافس المدن الآسيوية الداعمة لرياضة الرجبي، مثل كوالالمبور وسيؤول وبانكوك وطشقند، وقال: يحرص سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على إقامة البطولات المحلية والقارية على ملاعب وشواطئ عجمان، ويدعم سموه إقامة أول بطولة رسمية للرجبي الشاطئية في عجمان خلال صيف عام 2023، إضافة إلى إقامة الجولة الأخيرة من سلسلة بطولة آسيا لسباعيات الرجبي خلال نوفمبر المقبل بتواجد أقوى 8 منتخبات للرجال و8 منتخبات للسيدات، ومثل هذا الدعم الكبير والاهتمام نعتبره وساماً نعتز ونفخر به ويحفزنا لمزيد من العمل والاجتهاد،

تنظيم

وقال قيس الظالعي في تصريح خاص لـ «البيان»: نثق في تنظيم متميز لبطولات الرجبي المقبلة في عجمان، والتي تعد مهيأة لتكون عاصمة اللعبة في غرب آسيا، وتنظيم مثل هذه المناسبات الرياضية في عجمان هو امتداد طبيعي لاستضافة بطولات الرجبي في الدولة، والتي تسهم في تعزيز مكانة الإمارات على خريطة الرياضة الإقليمية والعالمية والترويج لاسم دولتنا الغالية، والمساهمة في النهوض بالمستوى العام لرياضة الرجبي ونشرها على أوسع نطاق وتسخير الرياضة لتكون عنصراً أساسياً في التقارب والتآلف والمحبة بين الشعوب.

وأضاف: نهدف إلى استمرار مساعينا في المشاركة في البطولات القارية والدولية ورفع علم الدولة في تلك المحافل، ومواصلة تحقيق الإنجازات، والتي تعتبر ثمرة دعم القيادة الرشيدة لكل الرياضات، ولاسيما رياضة الرجبي وجهود مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وأعضاء مجلس الإدارة، والجهازين الفني والإداري واللاعبين.

انتشار

وكشف قيس الظالعي النقاب عن مساعي مجلس إدارة اتحاد اللعبة لتوسيع رقعة انتشار اللعبة في الدولة بعد النجاح الكبير الذي تشهده في أبوظبي والعين ودبي والشارقة وزيادة عدد الممارسين للعبة في تلك المدن إلي ما يزيد على 75 ألف لاعب ولاعبة بداية من قطاع المدارس والنشء ومروراً بمختلف المسابقات والمنتخبات رجال وفتيات، مما يدفعنا لمزيد من العمل ونشر اللعبة في باقي مدن الدولة وكانت عجمان المحطة الأولى في تلك المساعي وخلال فترة وجيزة سوف نقوم بزيارة رأس الخيمة والالتقاء بقياداتها لنشر اللعبة وتنظيم عدد من البطولات بها، والتواصل سوف يستمر في باقي مدن الدولة، خصوصاً وأن اللعبة تواصل تحقيق الإنجازات القارية مما يحفز شبابنا لممارسة اللعبة وزيادة انتشارها.

ثقة

قال قيس الظالعي: استضافة إمارة عجمان الجولة النهائية من سلسلة بطولة آسيا لسباعيات الرجبي وبمشاركة العديد من المنتخبات العريقة والكبيرة دليل واضح على الثقة الكبيرة التي تحظى بها إمارة عجمان، مما يجعلنا أكثر حماساً وتطلعاً لتنظيم بطولة تضاف إلى سجل عجمان الزاهي في استضافة التظاهرات الرياضية المتنوعة لتعكس قدرات وإمكانات الإمارة المختلفة، لاسيما وأنها بطولة كبرى تحظى بمكانة خاصة واهتمام كبير ومتابعة واسعة من جمهور وعشاق اللعبة على المستوى الآسيوي.

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